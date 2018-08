Le Rouge et Or et les Carabins dans le top 3 national

Agence QMI 28-08-2018 | 13h26

Les Mustangs de Western trônent en tête du classement hebdomadaire de football universitaire canadien (U SPORTS) diffusé mardi, tandis que le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal sont respectivement deuxièmes et troisièmes.

Champions en titre de la Coupe Vanier, les Mustangs ont vaincu les Ravens de Carleton 26-23 en prolongation, dimanche. De son côté, l'Université Laval a eu raison du Vert & Or de Sherbrooke 14-1, vendredi, alors que les Bleus ont blanchi les Redmen de McGill 33-0 le même soir.

L'ordre des cinq premières formations est complété par les Golden Hawks de Wilfrid Laurier et les Dinos de Calgary.

Le Rouge et Or accueillera les Stingers de Concordia, samedi, avant de visiter les Carabins - en congé cette semaine - sept jours plus tard.