Les joueurs de la LCF pourront célébrer un touché avec des objets

Agence QMI 23-08-2018 | 13h15

Rappelant que le sport doit être amusant pour les joueurs et pour les partisans, le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, a décidé d'alléger les règles concernant les célébrations d'après-touché. L'interdiction complète d'avoir recours à des objets est ainsi partiellement levée.

«Les enjeux sont sérieux et le niveau d'intensité est aussi élevé que dans n'importe quelles autres ligues, a déclaré Ambrosie, dans un communiqué transmis jeudi. Maintenant, le football est un jeu, et il devrait être amusant pour les joueurs et pour les partisans.»

Dès maintenant, des objets pourraient être utilisés lors de célébrations d'après-touché «dans la mesure où ceux-ci de sont pas cachés dans l'uniforme d'un joueur ou dans la protection autour du poteau des buts, qu'ils ne sont pas dégradants ou discriminatoires, qu'ils ne simulent pas l'utilisation d'une arme et qu'ils ne retardent pas le match outre mesure», a-t-on expliqué.

Avec l'entrée en vigueur de ce nouveau standard, certaines des célébrations récentes aperçues dans les stades de la LCF ne seraient plus sujettes à une pénalité de conduite antisportive.

«Ce changement survient à la suite de discussions entre le commissaire, les présidents des équipes et les officiels et leurs superviseurs, a précisé Darren Hackwood, directeur principal de l'arbitrage de la LCF. Tous les intervenants dans le dossier souhaitent la même chose, soit de trouver le point d'équilibre entre permettre aux joueurs d'exprimer leur joie et leur créativité, maintenir le déroulement du match à un bon rythme et demeurer respectueux de l'adversaire.»