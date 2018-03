Deux nouveaux instructeurs pour les Carabins; Danny Maciocia supervisera la défense

Agence QMI 22-03-2018 | 11h27

Les Carabins de l'Université de Montréal (UdeM) ont annoncé jeudi l'arrivée de deux nouveaux entraîneurs, soit Olivier Fréchette Lemire et Gladymir Charmant, tandis que l'entraîneur-chef Danny Maciocia coordonnera la défensive de l'équipe en 2018.

Fréchette-Lemire dirigera les demis défensifs, tandis que Charmant sera adjoint responsable de la défense. Ces changements font suite au départ de l'ex-coordonnateur défensif Paul-Eddy Saint-Vilien, qui s'est joint aux Ravens de Carleton. Conséquemment, il y a 10 anciens joueurs des Bleus au sein du personnel d'entraîneurs de la formation.

«Nous sommes très fiers d'ajouter ces deux entraîneurs qui ont à coeur notre programme de football depuis plusieurs années et qui connaissent bien notre environnement et notre culture, a mentionné Maciocia dans un communiqué. Ils ont sans contredit un avenir prometteur devant eux et s'intégreront rapidement et facilement à notre fonctionnement interne.»

Beaucoup d'expérience

Au cours des quatre dernières saisons, Fréchette-Lemire a entraîné les demis défensifs des Nomades du Collège Montmorency, en plus de coordonner leurs unités spéciales de 2015 à 2017. Il avait joué le rôle d'assistant-entraîneur des demis défensifs des Carabins en 2013.

«J'ai été pris par surprise lorsque Danny m'a contacté, a avoué celui ayant joué à l'UdeM de 2008 à 2012. Je croyais que ma carrière d'entraîneur était terminée et que j'allais consacrer pleinement mes énergies à celle que je poursuivais en design industriel. Mais c'est une occasion en or que je ne pouvais pas refuser. Je suis très excité et j'ai hâte de commencer à travailler avec tous ces entraîneurs de talent et encadrer nos joueurs.»

Après avoir oeuvré sur la ligne défensive des Bleus de 2005 à 2007, Charmant a notamment dirigé la ligne défensive des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal (2008) et des Nomades (2012 et 2013). Il a en plus agi comme recruteur au Québec pour les Roughriders de la Saskatchewan de la Ligue canadienne de football en 2016 et 2017.

«Je suis moi aussi de retour à la maison, a-t-il dit. Je deviens un des rares à avoir eu l'opportunité de jouer ou travailler avec tous les entraîneurs-chef des Carabins depuis leur retour en 2002 et c'est quelque chose qui me tient grandement à coeur. Ce que j'ai vécu ici et mes différentes implications des dernières années dans le football pourront aider nos joueurs à s'épanouir.»

Les Carabins seront de retour sur le terrain du CEPSUM du 29 avril au 5 mai avec la tenue de leur camp printanier.