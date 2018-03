Anthony Calvillo embauché par les Argonauts

Agence QMI 19-03-2018 | 12h26

Les Argonauts de Toronto ont annoncé l'embauche d'Anthony Calvillo à titre d'instructeur des quarts-arrière, lundi.

Cette nouvelle a été confirmée quelques jours après que la chaîne TVA Sports eut rapporté que l'ancien joueur avait discuté avec l'entraîneur-chef Marc Trestman dans un hôtel de la métropole québécoise. L'ex-vedette des Alouettes de Montréal appuiera ainsi son nouveau mentor et le coordonnateur offensif Tommy Condell, qui demeure responsable des receveurs de passes.

Calvillo a passé les trois dernières saisons au sein du personnel d'instructeurs des Moineaux, assumant diverses fonctions. Il a notamment été aux commandes de l'attaque, en plus de diriger les pivots de la formation montréalaise.

L'ancien numéro 13 des Alouettes est le meneur de la Ligue canadienne de football avec 79 816 verges de gains par la passe. Il a remporté trois coupes Grey dans la métropole québécoise, incluant les deux dernières avec Trestman comme entraîneur-chef.

Son ancienne organisation a tenu à le féliciter peu après l'annonce des Argonauts.

«Anthony est l'un des plus grands joueurs à avoir endossé l'uniforme de notre équipe et il fera toujours partie de la famille des Alouettes, a dit le président et chef de la direction, Patrick Boivin, dans un communiqué. Je tiens à remercier Anthony pour son engagement, son dévouement et son professionnalisme en tant que joueur et entraîneur au cours d'une association s'étant étendue sur trois décennies. La porte lui sera toujours ouverte afin de revenir dans le nid des Alouettes.»

Par ailleurs, Toronto a choisi Mike Archer pour agir comme coordonnateur défensif.