Philadelphie: foule monstre pour le défilé triomphal des Eagles

AFP 08-02-2018 | 13h25

Une célébration à la hauteur de l'exploit: des centaines de milliers de fans des Eagles étaient dans les rues de Philadelphie jeudi à la mi-journée pour fêter la victoire historique de leur équipe au Super Bowl dimanche.

Le défilé des vainqueurs, qui ont battu 41 à 33 des New England Patriots grands favoris et ont offert à Philadelphie sa première victoire depuis la création du Super Bowl en 1967, a commencé peu après 11 heures locales (16H00 GMT) sous des températures glaciales qui n'ont visiblement pas refroidi les ardeurs des partisans.

Le défilé partait du sud de Philadelphie et devait remonter la grande artère de Broad Street jusqu'au coeur de cette ville de 1,5 million d'habitants, fière de son statut de berceau historique des Etats-Unis.

Il devait passer devant la mairie avant de se terminer par une grande fête devant le Philadelphia Art Museum, rendu célèbre par le film «Rocky». Soit un parcours de plus de 7 kilomètres au total.

Des camions et des bus découverts de deux étages, emmenés par des motards, transportaient les joueurs -dont le quarterback Nick Foles, héros du match-, l'entraîneur Doug Pederson, les «cheerleaders» et la célèbre mascotte «Swoop» à tête d'aigle.

Au passage, le convoi tirait des tonnes de confettis et lançait des tee-shirts à la foule qui l'ovationnait, toute de verte vêtue (la couleur des Eagles), derrière les barrières de sécurité. Tous les alentours avaient été fermés à la circulation.

Certains joueurs n'hésitaient pas à se mêler à leurs fans, qui criaient et dansaient au passage de leurs héros, pouce levé en signe de victoire. Les partisans les plus passionnés attendaient même depuis l'aube, pour avoir la meilleure vue possible sur le bus des joueurs.

«Jetez-nous des bières quand on passe devant vous», a demandé laconiquement sur Twitter Beau Allen, un des joueurs des Eagles.

Le défilé promettait d'être une immense fête de rue, avec jusqu'à deux-millions de personnes attendues, selon le Philadelphia Inquirer, grand journal de la ville.

Des dizaines de jeunes étaient vus en train de danser, juchés sur un camion poubelle arrêté à un carrefour de Broad Street.

Dès la victoire dimanche soir, des dizaines de milliers de personnes avaient envahi les rues de la ville. Les manifestations de joie avaient néanmoins entraîné quelques scènes de violence, avec des véhicules renversés, des vitrines brisées et des poteaux arrachés malgré un important déploiement policier, sans faire de blessés graves.