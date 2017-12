La maison-mère des Maple Leafs achète les Argonauts

Agence QMI 13-12-2017 | 18h00

Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) en a fait l'annonce mercredi. Malgré une saison couronnée par une victoire à la Coupe Grey, les Argonauts ont eu de la difficulté à attirer des spectateurs la saison dernière. Seulement 13 913 personnes en moyenne ont assisté aux rencontres à domicile disputé au BMO Field qui appartient à MLSE. C'est là où évolue aussi le Toronto F.C.. MLSE a souligné que des synergies, notamment dans le domaine du marketing et de la billetterie, profiteront aux finances de l'équipe de football. «Nous avons hâte de pouvoir bâtir sur l'élan créé par les Argos et nous accueillons l'équipe au sein du leader au pays dans le domaine du sport et du divertissement», a mentionné le président et chef de la direction de MLSE, Michael Friisdahl, par communiqué. Les Argos appartiennent à Bell Canada et au Kilmer Group. Le montant payé pour acquérir l'équipe n'a pas été divulgué. La transaction devrait être conclue en janvier après avoir reçu l'approbation des gouverneurs de la LCF.

