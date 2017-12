Ils l'emportent 27 à 24 contre les Stampeders dans un duel sous la neige - Les Argonauts sont champions de la Coupe Grey Douce revanche La coupe des ex-Alouettes

Mathieu Boulay 27-11-2017 | 00h01

OTTAWA | Il est rare qu'un match de championnat de la Ligue canadienne soit banal. Celui de la 105e Coupe Grey, présentée du début à la fin sous la neige, ne l'a pas été, dimanche soir, à la Place TD.

Dans une fin dramatique, les Argonauts de Toronto, dirigés par Jim Popp et Marc Trestman, ont renversé les Stampeders de Calgary par la marque de 27 à 24 devant une foule de 36 154 spectateurs très bruyants pour les deux formations.

Avec moins d'une minute à faire, le placement de 32 verges de Lirim Hajrullahu a fait la différence en faveur des Torontois. Calgary a bien tenté de répliquer, mais Bo Levi Mitchell a été victime d'une interception dans la zone des buts.

Ce qui veut donc dire que les anciens Alouettes S.J. Green, Bear Woods et Martese Jackson mettent la main sur la Coupe Grey dès leur première saison à Toronto.

«Malgré ce qui est arrivé en première demie, on est demeurés concentrés en deuxième, a indiqué Green qui remporte une troisième coupe Grey en carrière. On s'est battus durant les quatre quarts et c'est une preuve du caractère de notre équipe.»

«Je suis un champion et ma casquette l'indique bien. C'est tout ce qui compte.»

Toute cette mise en scène a été causée par Kamar Jorden. Avec moins de cinq minutes à faire au quatrième quart, le receveur des Stampeders a échappé le ballon à la ligne des buts des Argonauts. Le demi défensif Cassius Vaughn a mis la main sur le précieux objet avant de le rapporter dans la zone des buts sur 110 verges. Par la suite, les Torontois ont réussi un converti de deux points pour égaler la marque à 24 à 24.

Avant ce revirement incroyable, plusieurs ne croyaient plus aux chances des champions de l'Est.

Un gros jeu et un record

Malgré les mauvaises conditions météorologiques, les deux équipes ont été en mesure de marquer des touchés en première demie.

Tout d'abord, les Stampeders ont joué d'audace pour prendre les devants. Sur un troisième jeu et autant de verges à franchir, Mitchell a rejoint Kamar Jorden qui a battu un demi défensif torontois avant de parcourir les 33 verges le séparant de la zone de buts.

Plutôt tranquilles en attaque lors des 15 premières minutes de jeu, les Argonauts ont eu un regain de vie dans les premières secondes du deuxième quart. Ray a dirigé une passe à DeVier Posey qui était plus rapide que son adversaire albertain. Un jeu de 100 verges, le plus long de l'histoire de la Coupe Grey, a permis aux champions de l'Est de niveler la marque. Anthony Calvillo était l'ancien détenteur du record avec une passe de 99 verges, en 2002.

Outre cette séquence spectaculaire, Ray et sa bande n'ont amassé que 35 verges de gains totaux.

Toutefois, les champions de l'Ouest ont répliqué aussitôt. Jerome Messam a fait sentir sa présence avec un touché sur une course de six verges pour redonner l'avance à son équipe.

Un invité surprise

La neige a surpris les deux équipes, mais aussi les organisateurs de la 105e Coupe Grey.

Lorsque les premiers flocons ont commencé à toucher le sol, on a senti qu'ils n'étaient pas prêts à orchestrer un plan de nettoyage rapide et efficace. On a vu deux tracteurs avec des pelles déblayer un seul côté du terrain.

Pendant ce temps, dans l'autre portion de la surface de jeu, c'était une équipe de jeunes hockeyeurs munis de pelles qui avait cette lourde tâche ! Ils nettoyaient les lignes d'un côté à l'autre en courant le plus rapidement qu'ils pouvaient.

Disons que ça faisait un peu amateur.Heureusement, ils ont rectifié la situation avant et après le spectacle de la mi-temps. Ils ont loué deux camionnettes et un tracteur d'une compagnie privée de déneigement à la dernière minute. Au moins, le terrain avait meilleure mine en deuxième demie.