Une première demi-finale pour Lévis-Lauzon

Roby St-Gelais 04-11-2017 | 17h59

LÉVIS | Pour la première fois de leur histoire, les Faucons de Lévis-Lauzon participeront aux demi-finales de la Division 1 du football collégial à la suite d'un gain in extremis de 22-21 aux dépens des Spartiates du Vieux-Montréal, samedi après-midi, devant leurs partisans.



La troupe lévisienne a pu sceller l'issue de la rencontre grâce à un simple alors qu'il ne restait que 25 secondes à écouler au cadran, après la tentative de placement ratée de 37 verges du botteur Nicolas Cremer. Les Faucons auront rendez-vous avec les Cougars de Champlain-Lennoxville, tombeurs par 38-3 des Titans de Limoilou, samedi prochain, pour leur duel du carré d'as.



«On avait clairement dit à notre botteur de défoncer [la zone des buts] et d'y mettre de la puissance. La stratégie était d'y aller pour le point», a lancé l'entraîneur Pierre-Alain Bouffard, qui est à la barre des Faucons pour une première saison.



Après s'être forgée une avance de 21-6 à la demie, l'offensive des Faucons est tombée au neutre dans les deux derniers quarts. Ça a été tout le contraire de la défensive, qui a fait un travail colossal pour freiner les attaques répétées des Spartiates, sauvant particulièrement les meubles au quatrième quart. Les Spartiates n'ont inscrit qu'un seul touché de tout le match.



«Ils ont fait de bons ajustements en deuxième demie et ça a pris du temps pour nous aussi de se réajuster à leurs ajustements. C'était un beau match de coaching. On s'attendait à ce qu'ils ressortent forts. Je n'ai pas l'impression que les joueurs ont abandonné ou moins travaillé. Il faut donner du crédit à Vieux-Montréal, a soutenu Bouffard, pas peu fier non plus de l'accomplissement éliminatoire des siens à la sixième année du programme en Division 1.



Défensive en progression

Le joueur de ligne des Faucons, Édouard Bérubé-McGee, s'est même permis de ramener une interception sur 75 verges dans la zone des buts alors que le quart Adrien Guay a complété 13 de ses 29 tentatives de passes pour des gains de 135 verges ainsi qu'une passe de touché.



«La défensive s'améliore beaucoup. Ça paraît qu'on est en fin de saison, les gars ont plus d'expérience et ils comprennent plus ce qu'on veut. Les gars croient vraiment en ce qu'on fait et on va continuer à pousser pour se rendre le plus loin possible. Les gars embarquent dans notre vision du football.»



«On peut se rendre au Bol d'Or grâce au travail, mais il ne faut pas y penser tout de suite. L'important, c'est d'y aller pratique par pratique, match par match. Notre défensive a fait la job», a souligné Guay.