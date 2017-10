Jacques Dussault avec les Carabins à tout jamais

Raphaël Bergeron-Gosselin 29-10-2017 | 18h32

La majorité des joueurs des Carabins de l'Université de Montréal n'avaient jamais touché un ballon de football de leur vie lorsque Jacques Dussault a mis sur pied le programme en 2002. Quinze ans plus tard, celui que plusieurs surnomment «Le Coach» était de passage au CEPSUM, afin que personne n'oublie comment tout a commencé.

Avant le match de samedi face aux Redmen de McGill, l'organisation des Carabins a souligné la carrière de plus de 40 ans dans le monde du football de monsieur Dussault. Une attention qui a permis au principal intéressé de revivre plusieurs bons souvenirs.

«C'est évident que c'est très touchant parce que ça brasse des vieux, mais des bons souvenirs, a mentionné celui qui a récemment annoncé sa retraite du football. C'est "le fun" de voir les gens avec lesquels on a mis ça sur pied ce programme-là. C'est parti de zéro! On vit dans une société où beaucoup de gens ont la mémoire courte, alors de voir que certaines personnes n'ont pas oublié le petit peu de travail que j'ai fait pour l'organisation, c'est vraiment apprécié.»

À leur première saison en 2002, les Bleus avaient conclu l'année avec une fiche de 0-8. À peine deux ans plus tard, c'est avec un dossier de 8-0 et un championnat de saison régulière en poche que les Carabins ont terminé leur campagne.

L'équipe fait maintenant partie des puissances au pays et peut espérer mettre la main sur la Coupe Vanier année après année.

Ce ne sont toutefois pas ces résultats qui lui permettent d'être totalement satisfait du travail accompli.

«Ce qui me rend le plus fier, c'est que c'est un de mes meilleurs amis qui est entraîneur-chef [Danny Maciocia]. Je ne peux pas demander mieux que ça. Je n'aurais jamais pensé ça, mais là je suis content, parce que je sais que c'est entre de bonnes mains. C'est assez clair et précis avec les résultats depuis que "coach" Maciocia est là.»

Dans le vestiaire à jamais

Quelques minutes avant chaque match, Maciocia adresse toujours un discours de motivation aux joueurs dans le vestiaire. Face aux Redmen, c'est «Le Coach» qui s'est chargé de cette tâche et aux dires de quelques membres de l'organisation qui étaient présents, les émotions étaient au rendez-vous.

Les Carabins ont également nommé le casier réservé à l'entraîneur-chef dans le vestiaire, «le casier Jacques Dussault». Celui qui a mis en place les fondations de l'un des plus réputés programmes de football au pays sera donc présent dans le vestiaire à tout jamais.