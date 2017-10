Les Carabins terminent la saison sur une note positive

Raphaël Bergeron-Gosselin 28-10-2017 | 17h38

Même s'ils ne pouvaient plus améliorer leur position au classement, les Carabins de l'Université de Montréal ont profité de la visite des Redmen de McGill pour signer un gain de 27-17, samedi, et du même coup donner un certain rythme à l'attaque qui avait été malmenée la semaine dernière à Québec.

Si on exclut le match du 14 octobre face au Vert & Or de Sherbrooke, l'attaque des Carabins n'avait pas été l'image d'elle-même depuis le 15 septembre, également face à la formation de l'Estrie.

Samuel Caron a profité de son dernier match de saison régulière en carrière pour faire le plein de confiance, face à une défensive trop souvent généreuse.

Le pivot de l'attaque des Bleus a finalement terminé la rencontre avec 10 passes complétées en 15 tentatives pour 187 verges de gain. Régis Cibasu et lui ont uni leurs efforts pour réussir un jeu de 99 verges pour le majeur. Il s'agit de la plus longue passe de touché de sa carrière.

Caron a finalement été retiré du match avec un peu plus de cinq minutes à faire au troisième quart. Une fois sur les lignes de côté, il a déposé un sac de glace sur son avant-bras droit, une situation qui était également survenue la semaine dernière, au PEPS.

Kalil Kerr a contribué à la victoire en franchissant les 90 verges qui le séparaient de la zone des buts, après un dégagement des Redmen.

Reda Malki a lui aussi réussi un majeur, à la suite d'une course de deux verges.

Un réveil tardif

Après une excellente première séquence offensive qui aura permis aux visiteurs de réaliser un placement, il aura fallu attendre la fin du troisième quart pour voir Dimitrios Sinodinos rejoindre Mathieu Soucy dans la zone payante.

Les visiteurs ont par la suite profité d'un échappé de Dimitri Morand pour inscrire un autre touché.

Sinodinos a finalement réussi 27 de ses 43 relais pour 373 verges, deux majeurs et trois interceptions.

La semaine prochaine, les Carabins joueront à nouveau devant leurs partisans, alors que les Stingers de Concordia tenteront de venir gâcher la fête au CEPSUM et du même coup obtenir leur billet pour la finale de la Coupe Dunsmore.