Jacques Dussault sera honoré par les Carabins

Agence QMI 27-10-2017 | 12h39

L'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal rendra hommage à Jacques Dussault, ce samedi au CEPSUM, avant le match opposant les Bleus aux Redmen de McGill.

«Celui qu'on surnomme affectueusement "Le Coach" a récemment annoncé sa retraite du football après une carrière de plus de 40 ans comme entraîneur et analyste dans différents médias, a-t-on souligné par voie de communiqué. Il a été le premier entraîneur-chef des Carabins à leur retour en football après 30 ans d'absence, de 2002 à 2005. Il a ainsi été au coeur de la mise en place des fondations de l'un des plus réputés programmes de football universitaire au pays.»

L'entraîneur-chef actuel des Carabins, Danny Maciocia, approuve grandement cet hommage prévu pour Dussault.

«C'est un pionnier dans le monde du football, a ainsi mentionné son ancien collègue. Il a eu un grand impact dans ma vie personnelle et professionnelle, et je ne suis pas le seul. Si j'ai eu la chance de percer dans ce domaine-là, c'est beaucoup grâce à lui, et je ne m'en cache pas.»

«Jacques, c'est un bâtisseur, a pour sa part commenté la directrice du sport d'excellence à l'UdeM, Manon Simard. Quand on construit et qu'on part de nulle part, ça prend des gens qui sont prêts à payer en termes d'énergie et de temps de travail. Il a donné une partie de lui-même dans ce projet énorme, et on est privilégié de l'avoir eu chez les Carabins.»

Dussault sera présent sur le terrain pour une cérémonie qui aura lieu quelques minutes avant le botté d'envoi. En plus de son passage chez les Carabins, «Le Coach» a également travaillé avec les Alouettes et les Concordes de Montréal, dans la Ligue canadienne de football. Il a aussi, entre autres, été le seul et unique entraineur-chef de la défunte Machine de Montréal qui a joué au sein de la Ligue mondiale.