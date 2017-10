Le football scolaire en déclin

Agence QMI 05-10-2017 | 12h13

Après avoir connu des records de participation, le football scolaire est en déclin, notamment dans la grande région de Québec.

De moins en moins de jeunes s'inscrivent à la pratique de ce sport dans les écoles secondaires. Depuis trois ans, le football scolaire perd tout près de 10 équipes par saison. On en compte 68 à travers la province en 2017 alors qu'il y en a eu jusqu'à 96 à une certaine époque.

«Oui, le football a une mauvaise réputation et avec raison, a indiqué Francesco Esposito, responsable du programme de football à l'Académie St-Louis, lors d'une entrevue accordée au réseau TVA Sports. Les commotions font peur aux mamans. Quand je parle à des mamans de petits gars qui veulent changer de sport ou qui veulent s'inscrire, elles nous parlent toujours du film Commotion. C'était vrai, mais ce n'est plus vrai maintenant.»

«Ça nous a nui, mais en même temps, ça nous a forcé à nous remettre en question», soutient pour sa part Jean-François Boisvert, du Séminaire Saint-François.

Une question de perception

Au cours des trois dernières années, les intervenants du football scolaire à Québec plaident qu'ils ont apporté beaucoup de changements dans les méthodes d'enseignement et les règles du jeu.

«Des écoles ont choisi d'éliminer les contacts pour la sécurité des jeunes, a souligné Alain MacDonald, qui est le père de deux jeunes joueurs. Je crois que les jeunes sont mieux formés pour les coups qu'au hockey. Au hockey, il y a des coups qui se donnent que tu ne verras jamais au football.»

Un autre père, Mario Samson, corrobore : «Nous, on le voit, mais quand tu es loin de ça, tu n'as peut-être pas la même perception».

Plus sécuritaire

N'empêche, les gens de football reconnaissent qu'il y a un risque.

«Le risque zéro n'existe pas, a estimé Esposito. On ne peut pas mettre nos jeunes dans de la ouate ou dans des bulles. Le football est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus sécuritaire qu'avant.»

Il reste toutefois encore bien des gens à convaincre pour stopper le déclin des inscriptions.