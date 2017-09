Antony Auclair n'a pas été en uniforme dans une éclatante victoire des Buccaneers - «Mon temps va venir»

Stéphane Cadorette 17-09-2017 | 17h54

TAMPA | Ce n'est que partie remise pour Antony Auclair, qui devra continuer de patienter avant de disputer un premier match dans la NFL. L'ailier rapproché a néanmoins été aux premières loges lors de la victoire sans appel de ses Buccaneers par 29-7 aux dépens des Bears, au Raymond James Stadium de Tampa.

Même s'il fait partie de la formation régulière de 53 joueurs des Buccaneers, ceux-ci doivent se conformer au règlement qui stipule que 46 d'entre eux revêtissent l'uniforme les jours de match. L'ancien du Rouge et Or a donc dû se contenter de vivre ce baptême de saison régulière des lignes de côtés, ce qui ne l'a pas empêché de savourer le moment.

Il faut dire qu'à sa façon, il a contribué à la domination des siens puisqu'à titre de membre du «scout team» à l'entraînement toute la semaine, il est chargé de reproduire les tendances des ailiers rapprochés adverses.

«Je suis vraiment content qu'on ait gagné. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a vraiment bien travaillé tous ensemble à l'entraînement. Ce que le monde ne voit pas, c'est que ça veut aussi dire que j'ai aidé la défensive à bien se préparer. La défensive a bien fait, donc je suis satisfait», a-t-il commenté après le triomphe sans équivoque.

Dans cette rencontre, l'ailier rapproché des Bears, Zach Miller, a capté six passes pour seulement 42 verges, ce qui fait qu'il n'a pas été un facteur face aux Bucs.

Bientôt sur le terrain?

Habitué à jouer un rôle clé lors de son passage sur la scène universitaire avec le Rouge et Or, Auclair apprivoise cette nouvelle situation en prônant la patience, sans faire de bruit.

«C'est la courbe d'apprentissage qui se poursuit. Mon temps va venir», a-t-il laissé tomber, confiant en ses moyens.

«Je dois continuer d'être patient. Je n'ai jamais été dans cette situation à Laval, donc c'est sûr que c'est spécial, mais je me prépare comme si je jouais et c'est ce qui est important. Je n'ai pas trouvé ça frustrant, même si au fond je veux jouer. Je voulais d'abord et avant tout la victoire et c'est un travail d'équipe qui nous a menés là. Je continue de me répéter : Mon temps va venir, mon temps va venir... Et rapidement, je pense! C'est juste une question de patience», a-t-il enchaîné.

Un exemple dans sa cour

Dans ce premier match de la saison pour les Buccaneers, les ailiers rapprochés en uniforme n'ont pas brillé sur le plan statistique, mais se sont fréquemment retrouvés à deux dans la mêlée sur les différentes formations offensives.

Le nouveau venu et choix de première ronde OJ Howard a été ciblé à trois reprises, terminant son baptême de feu avec une réception pour 17 verges. Le vétéran Cameron Brate a obtenu le même nombre de cibles, mais a capté deux passes pour 24 verges. Luke Stocker a été utilisé en situations de blocs, principalement sur le jeu au sol, tandis qu'Alan Cross s'est retrouvé plus souvent qu'autrement en position de centre-arrière, captant une passe pour six verges.

Antony Auclair ne peut que continuer d'espérer qu'il obtiendra une opportunité de se glisser dans ce quatuor. Dans l'attente, il peut se rattacher à l'exemple bien connu de son compatriote Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs, qui n'avait pas vu le terrain une seule fois à son année recrue, avant de bien paraître et de faire sauter la banque l'hiver dernier.

«Il faut que je continue à apprendre. Quand on regarde un gars comme Laurent, il n'a pas été habillé une fois à sa première saison et il n'est pas plus mal pris aujourd'hui!», a-t-il souligné.

À la dernière minute

À chaque semaine, les équipes remettent la liste de leurs joueurs inactifs une heure et trente minutes avant leur rencontre. Même s'il s'est retrouvé sur cette liste comme il s'y attendait plus tôt cette semaine, Auclair a apprécié de ressentir avec ses coéquipiers toute l'énergie qui se dégage d'un match régulier.

«Dans les matchs présaison, j'ai eu un avant-goût de ça. J'ai joué contre les partants sur les unités spéciales, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Par contre, c'est sûr que pour un match de saison régulière, il y avait plus de monde dans les estrades et pas mal plus de stress dans le vestiaire avant la partie. C'était excitant de voir l'équipe sortir fort de même», a-t-il réagi.

Les Buccaneers seront en action lors des 15 prochaines semaines, puisque leur congé s'est volatilisé dès la première semaine d'activités en raison du passage d'Irma en Floride.