Domination complète du Rouge et Or

Richard Boutin 19-08-2017 | 17h51

Un an plus tard, l'histoire a été complètement différente lors du match présaison entre le Rouge et Or de l'Université Laval et les Ravens de Carleton.

Victorieux 36-29 en prolongation l'an dernier grâce à une remontée des jeunes, le Rouge et Or a cette fois-ci dominé de bout en bout les Ravens par la marque de 46-2 dans un match présaison disputé cet après-midi au PEPS, grâce à l'élan des partants qui ont donné le ton.

«Dans un match présaison, c'est correct de gagner grâce à l'apport des recrues, mais ce n'est pas l'idéal si tes vétérans et tes partants ont de la misère, a résumé le coordonnateur offensif Justin Éthier.

Ce ne fut pas parfait au départ, mais ce fut drôlement mieux que l'an dernier. Un coordonnateur offensif aime que ses partants connaissent un bon départ.»

Comment expliquer un tel changement?

«Je peux seulement parler pour notre équipe, mais c'est très différent de notre côté cette année, a raconté l'entraîneur-chef Glen Constantin très satisfait de la tournure des événements. Nous avons continué sur notre lancée de l'an dernier. Si l'on compare avec le premier match de l'an dernier, nous avons vraiment progressé. Nous avons des joueurs aguerris et de bonnes recrues qui se sont greffées au groupe.»

Constantin ne s'attendait pas à une victoire aussi décisive.

«Je pensais que le pointage aurait été plus serré, mais ils ont cassé après nos deux touchés sur des retours d'interception, a expliqué le pilote lavallois. Nous avons un bon général comme quart-arrière (Hugo Richard) et notre ligne offensive qui demeure jeune a été solide.»

Richard a complété 9 de ses 13 passes pour 106 verges. Il a lancé une passe de touché et réussi un majeur sur une course de 13 verges avant de quitter tôt au début du deuxième quart.

Marc-Antoine Pivin, Simon Gingras-Gagnon, Benjamin Garand-Gauthier ainsi que Carl Achy et Frédéric Gagnon sur des retours d'interception ont inscrit les autres touchés du Rouge et Or qui amorcera sa saison, samedi soir prochain, en accueillant le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke.