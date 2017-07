Un congé en famille pour Keith Shologan

Benoît Rioux 25-07-2017 | 18h21

Il y aura ce match contre les Blue Bombers, jeudi à Winnipeg, puis les joueurs des Alouettes obtiendront une semaine de répit. Pour le plaqueur défensif Keith Shologan, le plan est simple: il en profitera pour passer un peu de temps à Montréal avec sa femme et leurs quatre fils.

«Quand tu as tes propres enfants, tu chéris particulièrement ces moments en famille, dit-il. Ça te rappelle comment tu es choyé.»

Shologan, 31 ans, parle en connaissance de cause. En 2001, il n'était encore qu'un adolescent quand ses deux petites soeurs, Dana et Laura, sont décédées dans un accident de voiture.

La température était brumeuse dans le nord de l'Alberta, où les Shologan vivaient sur une ferme. Le véhicule dans lequel prenait place une partie de la famille s'est retrouvée face à face avec un camion, qui tentait un dépassement.

Keith n'était heureusement pas dans la voiture, qui était plutôt conduite par son grand frère de 19 ans. Ce dernier s'en est d'ailleurs tiré malgré de graves blessures.

«C'est important de réaliser à quel point les membres de ta famille sont importants car tu ne sais jamais quand tu peux les perdre», indique froidement Shologan.

S'il conserve toujours précieusement des photos de ses défuntes soeurs dans son porte-feuille, 16 ans après le tragique accident, le joueur de football veille plus concrètement sur William, Samuel, Benjamin et August. Son fils aîné aura 4 ans ce vendredi tandis que le plus jeune a maintenant quatre mois.

«Je suis certain que ma femme a prévu quelques sorties, a avancé Shologan, en prévision de la semaine de congé. C'est elle qui s'occupe de ça.»

Grand-maman viendra aussi en visite à Montréal pour aider la famille Shologan.

Une victoire à savourer

D'ici là, le plaqueur défensif a toutefois bien l'intention de contribuer à une victoire contre les «Bombers».

«Tu savoures davantage ta semaine de congé après une victoire, c'est sûr», convient-il.

Même s'il évoluait lui-même pour le club de Winnipeg en 2016, Shologan n'a pas pour autant encerclé cette date au calendrier.

«C'est un match régulier comme les autres, a-t-il estimé. Pendant la majeure partie de ma carrière, j'ai davantage joué contre les Blue Bombers qu'avec eux. Je ne suis pas impliqué émotivement.»

Avant de se retrouver à Winnipeg et à Montréal, Shologan a effectivement défendu les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan pendant six saisons avant de jouer deux ans avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Il a d'ailleurs remporté la coupe Grey avec les Roughriders en 2013.