Jeffrey L. Orridge ne sera plus commissaire de la LCF

Agence QMI 12-04-2017 | 11h24

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé mercredi que son commissaire Jeffrey L. Orridge quittera son poste le 30 juin prochain après un règne de deux ans.

D'après un communiqué laconique émis en avant-midi, les deux parties ont décidé de mettre fin à leur association «d'un commun accord». Le natif de New York était le 13e dirigeant à se retrouver aux commandes du circuit et était en poste depuis le 29 avril 2015.

«Ce fut un honneur d'occuper le rôle de commissaire de la LCF et d'aider à préparer l'avenir de cette ligue en bonifiant sa relation avec ses partisans et ses partenaires, en démontrant sa pertinence auprès des prochaines générations et en augmentant sa portée au-delà de ses frontières, a-t-il déclaré dans un communiqué. Bien que le conseil et moi ayons des visions différentes sur l'avenir de la ligue, nous croyons tous passionnément en ce sport, aux joueurs qui le pratiquent, aux partenaires qui le soutiennent et aux partisans qui suivent ses activités. Je souhaite énormément de succès à la LCF.»

«Jeffrey a travaillé sans relâche à faire la promotion de la santé et de la sécurité des joueurs, à protéger l'intégrité de la ligue, sur le terrain et à l'extérieur de celui-ci, ainsi qu'à propager les valeurs de diversité et d'inclusion du circuit», a ajouté le président du conseil des gouverneurs de la LCF, Jim Lawson.

Orridge a auparavant travaillé pour Warner Bros, Reebok, le réseau CBC et la fédération américaine de basketball, notamment. Pendant son séjour à la LCF, il a dû affronter une controverse relative au fléau des commotions cérébrales quand il a mentionné en 2016 qu'il n'y avait aucun lien entre le football de la LCF et l'encéphalopathie traumatique chronique. Une poursuite a d'ailleurs été intentée par d'anciens joueurs contre le circuit à ce sujet.