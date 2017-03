Le déménagement des Raiders à Las Vegas approuvé

Agence QMI 27-03-2017 | 14h20

Les propriétaires de la NFL ont approuvé lundi le transfert des Raiders d'Oakland vers la ville de Las Vegas. L'équipe devrait y jouer ses matchs locaux une fois la construction de son nouveau stade terminée, en 2020.

Selon le réseau ESPN, les gouverneurs du circuit ont voté favorablement à ce changement de façon quasi-unanime. Les Dolphins de Miami ont été les seuls à s'y opposer.

Les Raiders deviennent ainsi la deuxième concession professionnelle à s'installer dans la Ville du vice, puisque les Golden Knights amorceront leurs activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) l'automne prochain. De plus, il s'agit du troisième transfert en un peu moins de 14 mois dans la NFL. Précédemment, les Rams avaient quitté St. Louis au profit de Los Angeles, où ils ont disputé la saison en 2016. Pour leur part, les Chargers ont annoncé en janvier qu'ils délaissaient San Diego au profit de la «cité des anges».

À Oakland, l'incapacité de conclure un projet visant la construction d'un nouvel édifice a sonné le glas de l'équipe dans le nord de la Californie.

«Nous sommes particulièrement déçus pour les partisans d'Oakland. [...] Nous avons travaillé le plus fort possible pour tenter de trouver une solution», a commenté le commissaire Roger Goodell par le biais de propos diffusés par le réseau ESPN.

De leur côté, les Golden Knights semblent très heureux à l'idée de partager l'avant-scène sportive de Las Vegas.

«J'aimerais féliciter [le propriétaire] Mark Davis et les Raiders pour leur arrivée à Las Vegas, a déclaré dans un communiqué le propriétaire de l'équipe de hockey, Bill Foley. C'est clairement une époque excitante ici, il y a un groupe restreint de villes ayant des concessions de la LNH et de la NFL; Vegas est l'une d'entre elles. Cela devrait constituer une grande source de fierté pour notre communauté et notre public.»

Un peu d'attente

Les Raiders disputeront minimalement les deux prochaines campagnes à Oakland, car le chantier de leur futur domicile se poursuivra. Pour ce qui est de l'année 2019, la situation reste nébuleuse, l'organisation pouvant choisir un lieu temporaire en attendant l'ouverture prévue en 2020.

Le coût de construction du stade a été fixé à 1,7 milliard $.