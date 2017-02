Football universitaire: le calendrier dévoilé

21-02-2017 | 10h09

Le calendrier 2017 de football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a été dévoilé, mardi, et celui-ci propose inévitablement une nouvelle formule de compétition à la suite du départ des Gaiters de Bishop's.

Les cinq équipes s'affronteront à deux reprises dans une formule aller-retour, disputant ainsi huit rencontres en saison régulière.

Chaque formation sera inactive lors de deux fins de semaine pendant la saison régulière. Pour les éliminatoires, le scénario est le même que par les années passées : les quatre premières équipes au classement se qualifieront.

Fort de son partenariat avec le RSEQ jusqu'en 2019, TVA Sports diffusera 11 parties, incluant la grande finale du football universitaire québécois, la Coupe Dunsmore.

Le premier match présenté en direct sur les ondes de TVA Sports aura lieu le samedi 26 août, à 19 h, et opposera le Vert & Or de l'Université de Sherbrooke aux champions en titre de la Coupe Dunsmore, le Rouge et Or de l'Université Laval.

Le botté d'envoi sera précédé de l'émission d'avant-match dès 18 h 30.

De plus, pour lancer la saison 2017 du football universitaire, TVA Sports présentera une émission spéciale de 30 minutes le jeudi 24 août, à 18 h 30.

«Encore une fois l'an dernier, le football universitaire du RSEQ nous a fait vivre de grandes émotions, a commenté Serge Fortin, vice-président de TVA Sports, par voie de communiqué. Il aura fallu attendre au dernier jeu du dernier match pour déterminer le grand champion. Le football universitaire occupe une place de choix sur nos ondes et nous amènerons les "fans" encore plus près de l'action pour leur faire vivre l'intensité des affrontements.»

À la description, Denis Casavant retrouvera l'ancien étudiant-athlète des Redmen de l'Université McGill, Charles-Antoine Sinotte. Le duo sera complété par Louis-Simon Lapointe à l'animation et par l'analyste Matthieu Quiviger, ancien joueur des Alouettes de Montréal.

Quelques dates marquantes

Du côté des Carabins de l'Université de Montréal, le calendrier régulier s'entamera avec une visite chez les Stingers de Concordia le 25 août. Ils accueilleront ensuite le Rouge et Or le 9 septembre à l'occasion de leur premier duel à domicile. La visite des hommes de l'entraîneur-chef Danny Maciocia dans la Vieille Capitale est prévue le 21 octobre.

Les Bleus disputeront par ailleurs un duel hors-concours contre les Varsity Blues de l'Université de Toronto au CEPSUM, le 19 août en après-midi. Le même jour, le Rouge et Or recevra les Ravens de Carleton dans le cadre d'un autre affrontement préparatoire.

La campagne prendra fin le 28 octobre et les demi-finales provinciales se dérouleront le week-end suivant. La Coupe Dunsmore aura lieu le 11 novembre, tandis que la Coupe Vanier se tiendra deux semaines plus tard à Hamilton.