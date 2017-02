Jacory Harris retrouve son colocataire

Benoît Rioux 17-02-2017 | 17h40

En se joignant aux Alouettes de Montréal, le quart-arrière Jacory Harris y retrouve notamment son vieux copain Tiquan Underwood.

Les deux joueurs étaient colocataires ces dernières années lorsqu'ils évoluaient avec les Tiger-Cats de Hamilton.

«C'est mon meilleur ami, nous avons été ensemble à Orlando pour le dernier Pro Bowl et ensuite, on a fait un voyage à Las Vegas [pendant le week-end du Super Bowl], a raconté Harris. À chaque fois, on se disait que ce serait tellement incroyable de se retrouver une fois de plus dans la même équipe.»

«Aussitôt que j'ai su que je signais avec les Alouettes, je lui ai demandé: "on redevient coloc?", a poursuivi Harris, en riant. Nous serons donc colocs à nouveau.»

Harris reconnaît que la présence d'Underwood a grandement influencé sa décision de signer un contrat de deux saisons avec le club montréalais. Le directeur général Kavis Reed, qui avait lui-même donné une première chance à Harris dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Eskimos d'Edmonton, a aussi fait pencher la balance.

«Ce fut une décision plutôt facile, Kavis est celui qui m'a amené dans la LCF, a avoué Harris. C'est bien de le retrouver, c'est une bonne personne, il tente d'amener plusieurs gars en qui il croit avec cette équipe.»

Le directeur général assure pour sa part ne pas avoir attiré Harris à Montréal pour jouer aux touristes.

«Avec Jacory, nous croyons vraiment avoir un quart-arrière pouvant être le partant, a indiqué Reed. Nous ne l'avons pas embauché simplement pour être un substitut. Il est ici parce qu'on sait qu'on pourra se fier à lui s'il est appelé à jouer.»

Derrière Durant

Le jeune quart-arrière de 26 ans, qui a notamment fait ses classes avec les Hurricanes de l'Université de Miami, entend d'abord suivre les conseils du vétéran Darian Durant.

«Ça va être incroyable d'apprendre derrière lui, je suis excité, a mentionné Harris. Tout ce que je veux, c'est d'aider l'équipe à gagner, que je sois substitut ou le quart-arrière partant. Je suis un joueur d'équipe, je veux simplement gagner des matchs. Remporter la Coupe Grey, c'est tout ce que je désire, peu importe mon rôle.»

Gagner en compagnie de son meilleur ami, ce serait évidemment encore mieux.

