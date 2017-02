Les Alouettes s'entendent avec Boulay et Bede

14-02-2017 | 15h48

Le Québécois Nicolas Boulay a signé une nouvelle entente de deux saisons avec les Alouettes de Montréal, qui ont aussi confirmé, mardi, avoir conclu un contrat d'une année avec le botteur Boris Bede.

Évoluant au poste de secondeur, Boulay se retrouve avec l'équipe depuis 2013. Il a pris part aux 18 matchs de saison régulière des siens la saison dernière. Boulay a d'ailleurs terminé la campagne à égalité au troisième rang de la Ligue canadienne de football avec 21 plaqués sur les unités spéciales.

«Il s'agit d'un joueur solide et très responsable qui comprend bien le jeu, a déclaré le directeur général des Alouettes Kavis Reed, par voie de communiqué. Nicolas est toujours prêt à faire ce qui est nécessaire pour obtenir du succès. Il est très travaillant, autant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci où il représente les Alouettes.»

En 70 rencontres de saison régulière avec le club montréalais, l'ancien du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke a accumulé 28 plaqués défensifs et 51 plaqués sur les unités spéciales.

Dans le cas de Bede, il a connu certaines difficultés, la saison dernière. Le Français a ainsi réussi seulement 11 placements en 21 tentatives.

Les Alouettes ont également annoncé, mardi, une entente avec le receveur Kyle Graves pour deux saisons. Graves joue comme receveur de passes, ainsi que sur les unités spéciales sur les bottés de dégagement et principalement comme teneur. En quatre saisons avec les Alouettes, l'athlète ontarien de 27 ans a disputé 34 rencontres, dont les 18 matchs de la saison dernière.