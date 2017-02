Une remontée magique de Brady et des Patriots

05-02-2017 | 22h35

Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont amorcé une remontée spectaculaire en fin de rencontre pour forcer la tenue de la prolongation et l'emporter au compte de 34-28 lors du Super Bowl, dimanche à Houston.

James White a réussi le touché de la victoire, pour conclure la rencontre avec trois majeurs.

Aucun match du Super Bowl n'avait nécessité de prolongation auparavant. Il s'agit par ailleurs de la plus grande remontée de l'histoire du Super Bowl, alors que les Falcons menaient par 25 points.

Une deuxième demie endiablée

Les Falcons ont fait mal à leurs adversaires au début du troisième quart, dès leur deuxième possession. Taylor Gabriel a notamment capté un ballon pour un gain de 36 verges, et les vainqueurs ont ajouté six points au tableau par l'entremise de Tevin Coleman. Ils menaient alors au compte de 28-3.

Les Patriots ont alors amorcé une remontée en fin de rencontre, par l'entremise de White, deux fois, et de Danny Amendola, qui ont tous deux atteint la zone des buts. Deux transformations de deux points ont permis de créer l'égalité.

Un revirement coûteux

Le porteur de ballon LeGarrett Blount a échappé le ballon au début du deuxième quart, pour le revirement, et les Falcons se sont assurés de lui faire regretter.

Le quart-arrière Matt Ryan a tout d'abord rejoint son receveur-vedette Julio Jones deux fois pour des gains de 19 et 23 verges, avant de donner le ballon à Devonta Freeman, pour deux courses de 15 et neuf verges. Celui-ci a complété la poussée avec le majeur, pour ouvrir la marque.

Il n'en fallait pas plus pour lancer les Falcons. Dès leur possession suivante, ils ont récidivé, lorsque Ryan a rejoint Austin Hooper sur une distance de 19 verges, pour le majeur.

Robert Alford a ensuite ramené sur 82 verges une interception aux dépens de Brady.

Ce dernier a rejoint ses receveurs 43 fois en 62 tentatives, pour 466 verges et deux majeurs, en plus d'être victime d'une interception. De l'autre côté, Ryan, qui a été nommé joueur par excellence de la dernière saison, samedi, a complété 17 de ses 23 passes pour 284 verges et deux touchés.

Le plaqueur Grady Jarrett a connu un match exceptionnel en défense pour les Falcons, devenant seulement le quatrième joueur à réussir trois sacs lors du match ultime.