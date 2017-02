Belichick et Brady à la conquête d'une cinquième bague

Stéphane Cadorette 05-02-2017 | 12h18

La bague que Bill Belichick et Tom Brady reluqueront ce dimanche soir au Super Bowl 51 n'a rien d'une bague de mariage, mais c'est tout comme. Après tout, les psychologues ne cessent de répéter que le secret d'un couple heureux est la communication et l'admiration mutuelle. Une définition qui colle bien à la peau du prolifique duo.

Les deux inséparables tortionnaires ont uni leurs destinées le 16 avril de l'an 2000, lorsque les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont choisi un freluquet quart-arrière plutôt inconnu à l'époque, au 199e rang. Là où plusieurs ne voyaient que son frêle physique, Belichick est tombé sous le charme du potentiel de Brady.

Cette alliance perdure depuis et leurs vœux de domination devant l'Éternel semblent imperturbables, envers et contre tous.

Ce mariage n'a rien d'un coup de foudre, mais entre les deux partenaires dans le crime s'est installé un profond respect, si bien que la paire, appuyée par une légion de Patriots dans l'allée du succès, a accouché de quatre conquêtes du Super Bowl. La plus jeune n'a que deux ans, tandis que les trois autres fruits de leur fusion ont été cueillis au terme des saisons 2001, 2003 et 2004.

Vers un record

La rumeur veut qu'un cinquième triomphe soit en chemin, ce qui s'avérerait du jamais-vu dans l'histoire des tandems entre entraîneur-chef et quart-arrière.

Toutefois, les Falcons d'Atlanta ont bien l'intention de s'emparer du bébé pour ébranler les colonnes du temple. Rien de tel pour secouer les deux âmes sœurs du ballon ovale que de s'immiscer au beau milieu.

«Chaque année, chaque équipe a le même but, mais une seule gagne. C'est dur à réaliser. Le fait que j'aie réussi à gagner ce match auparavant, c'est signe que j'ai eu de bonnes équipes derrière moi. Espérons qu'on jouera notre meilleur match», a noté Brady cette semaine.

Respect mutuel

Les maîtres de la maison, Belichick et Brady, refilent constamment le crédit à tous ceux qui les entourent. Mais reste qu'un mariage de 16 ans tient du miracle dans le sport d'aujourd'hui.

Dans un rare moment de candeur et d'intimité devant des milliers de caméras et de calepins, en plein tourbillon du Super Bowl, les deux compères ont bien voulu livrer le secret de leur enviable complicité au fil du temps.

«J'ai été très chanceux de diriger Tom pendant toutes ces années», a confié Belichick. C'est un compétiteur hors pair. Nous avons chacun un travail très différent à faire, mais nous éprouvons un grand respect mutuel. Notre désir de vaincre est le même. Dans cette optique, nous avons une belle relation.»

Amour à la dure

Évidemment, une telle longévité ne s'établit pas sans heurts. Brady ne cache pas que, parfois, son compère n'est pas l'épaule idéale pour pleurer et qu'il peut être ardu de ressentir tout son soutien.

«Son style est parfait pour tirer le meilleur de moi-même. Il se montre avare de compliments. Parfois, je lance une passe de 50 verges et en revenant au banc, je le vois la tête dans ses notes à préparer le prochain jeu! C'est juste sa façon de faire», a souri le quart-arrière.

«Nous nous sommes toujours très bien entendus et nous mettons l'accent sur le bien de l'équipe. Coach dédie sa vie à diriger l'équipe et je dédie la mienne à jouer comme quart-arrière.»

C'est aussi simple que ça, l'amour. Si les Falcons en ont assez de cette machiavélique union entre Belichick et Brady, qu'ils parlent maintenant ou qu'ils se taisent à tout jamais.