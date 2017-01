Darian Durant: du leadership dans le vestiaire

Emmanuel Martinez 20-01-2017 | 17h14

Le nouveau quart-arrière des Alouettes de Montréal Darian Durant compte prendre la place qui n'a jamais été comblée depuis le départ d'Anthony Calvillo il y a trois ans.

«Je veux être le leader que j'ai toujours été, a-t-il dit, lors de sa première rencontre avec les médias montréalais, vendredi, à la suite de la signature de son contrat annoncée la veille. Je ne suis qu'une pièce du casse-tête. Donc si tout le monde peut rester en forme, et si on garde les joueurs-clés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas finir en tête de l'Est.»

Celui qui a passé 11 saisons avec les Roughriders de la Saskatchewan ne s'inquiète pas de la pression d'avoir été choisi comme celui qui mènera les Alouettes.

«Je viens d'un endroit où les attentes étaient toujours élevées. Ce n'est pas nouveau», a-t-il mentionné.

L'Américain estime que sa plus grande adaptation sera surtout de bien s'intégrer dans le vestiaire et non pas de changer son jeu sur le terrain.

«Si tu montres à tes coéquipiers que tu es là pour gagner, c'est la chose la plus importante, a-t-il dit. Bâtir une relation, c'est mon but. Je veux apprendre à connaître mes coéquipiers, apprendre à m'intégrer dans l'équipe, que les jeunes puissent me voir comme un modèle et gagner le respect des vétérans avec mon éthique de travail.»

Même s'il n'a pas disputé une saison complète depuis 2010 dans la Ligue canadienne de football, Durant estime qu'il a encore beaucoup à donner.

«C'est difficile de jouer toutes les 18 parties dans cette ligue. C'est pour cette raison qu'on a vraiment besoin d'aide avec les quarts-arrières suppléants», a-t-il affirmé, en mentionnant que le facteur chance joue pour beaucoup.

«Du basketball sur gazon»

Durant s'est dit heureux de jouer pour l'entraîneur-chef Jacques Chapedelaine, avec qui il a travaillé lorsque le Québécois était coordonnateur à l'attaque des Roughriders en 2015.

Il a qualifié l'attaque préconisée par Chapdelaine de «basketball sur gazon».

«Il vous donne plusieurs options sur le terrain», a-t-il noté, précisant que son rôle sera de faire des passes précises et au bon moment à ses receveurs.

De son côté, le directeur général Kavis Reed a profité de cette rencontre avec la presse pour expliquer pourquoi il a accordé un contrat de trois ans au vétéran de 34 ans.

«On voulait de la stabilité et pouvoir nous donner le temps nécessaire d'avoir les données pour voir si les autres sont prêts», a affirmé Reed, en parlant des jeunes quarts-arrière de l'équipe comme Vernon Adams et Rakeem Cato.

«La profondeur au quart est quelque chose qu'on veut. Sans profondeur, on met notre saison à risque», a précisé le directeur général.

Aucun regret face à la Saskatchewan



Même s'il souhaitait terminer sa carrière avec les Roughriders de la Saskatchewan avec qui il jouait depuis 2006, Darian Durant n'a exprimé aucun regret lors de sa première rencontre médiatique à Montréal.

«Cette organisation me voulait ici. En Saskatchewan, on désirait aller dans une autre direction», a brièvement expliqué le quart-arrière.

«Tout ce que j'ai fait démontre que je voulais terminer ma carrière là (en Saskatchewan), a-t-il dit, sans aucune amertume. J'ai passé 11 belles années en Saskatchewan. C'est le temps de tourner la page sur ce chapitre.»

Content d'être chez les Alouettes, il a précisé que changer d'équipe fait partie de la réalité du sport.

«C'est le football. Peyton Manning a été à Denver, Joe Montana à Kansas City. Si tu as la chance de jouer assez longtemps, tu changeras peut-être d'endroits», a-t-il mentionné avec philosophie.