Un congé bien mérité pour LDT et les Chiefs

Raphael Bergeron-Gosselin 01-01-2017 | 22h27

MONTRÉAL - Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City ont terminé la saison régulière avec un triomphe de 37-27 face aux Chargers, à San Diego, dimanche. Ce gain pourrait grandement les aider à atteindre leur but ultime, le Super Bowl.

En plus d'augmenter le niveau de confiance des troupes, cette victoire, combinée à la défaite des Raiders d'Oakland face aux Broncos de Denver, permet aux Chiefs d'obtenir un laissez-passer pour le premier tour éliminatoire.

Après avoir disputé 16 matchs, ce congé de deux semaines sera apprécié de tout le monde avant le début de la «vraie saison».

«L'an passé, on a appris à quel point c'est important d'obtenir un "bye" pour la première ronde éliminatoire. En plus d'être plus reposé, on va avoir l'avantage du terrain pour notre premier duel. Pour remporter un match, la préparation doit être excellente et nous aurons deux semaines, donc il n'y aura pas d'excuses», a expliqué Duvernay-Tardif dans une entrevue livrée quelques minutes seulement après la rencontre à San Diego.

La saison dernière, les Chiefs avaient vaincu les Texans de Houston 30-0, avant de s'incliner 27-20 face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui avaient de leur côté bénéficié d'une semaine de congé.

Prendre le temps de festoyer

Les joueurs n'ont probablement pas dû fêter l'arrivée du Nouvel An samedi soir. Ils devraient donc prendre le temps d'apprécier le moment, mais dès lundi matin, toute l'équipe sera de retour au travail.

«Dans la chambre, l'ambiance était extrêmement festive, a avoué le joueur de ligne offensive qui avait de la difficulté à camoufler son excitation. Lorsqu'on est arrivé dans la chambre, il y a avait nos casquettes de champions de section sur nos chaises. C'est à ce moment précis que nous avons réalisé ce qui se passait. Le "coach" [Andy] Reid était très fier. Il nous a dit de festoyer, mais de rester sages, car le chemin est encore long avant le Super Bowl.»

Toujours aussi dominant

De semaine en semaine, le Québécois continue d'impressionner par son attitude et par ses performances sur le terrain.

Lors de l'affrontement du 25 décembre face aux Broncos, c'est lui qui a reçu le «ballon du match» en offensive, une reconnaissance qui est rarement remise à un joueur de ligne.

«Chaque semaine, l'entraîneur remet des "ballons du match" en offensive, en défensive et pour les unités spéciales. C'est difficile en tant que joueurs de ligne de nous démarquer, car nous n'avons pas de statistiques individuelles. Ça fait du bien de voir que mon travail est apprécié et ça m'encourage à continuer», a humblement révélé l'ancien joueur des Redmen de McGill.