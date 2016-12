Une année de changements

Raphaël Bergeron-Gosselin 29-12-2016 | 19h38

MONTRÉAL - Les partisans des Alouettes de Montréal ont eu bien peu d'occasions de célébrer à la suite des performances de l'équipe sur le terrain, mais ils ont pu se divertir en suivant les nombreux changements au sein du personnel d'entraîneurs et administratif, notamment avec le départ de Jim Popp.

Le premier chapitre de la saga est survenu le 19 septembre, lorsque Popp a annoncé qu'il délaissait son poste d'entraîneur-chef pour se concentrer sur celui de directeur général, qu'il a perdu à la fin de la campagne.

C'est Jacques Chapdelaine qui s'est vu confier les commandes de l'équipe.

Plusieurs croyaient que l'entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal Danny Maciocia était le favori pour occuper le poste de directeur général, mais c'est plutôt Kavis Reed qui a été choisi.

Les Moineaux ont également profité de l'occasion pour annoncer que le président Mark Weightman quittait l'équipe et que Patrick Boivin allait remplir ses fonctions.

La vague de changements s'est poursuivie peu de temps après avec le départ de l'adjoint au directeur général Joey Abrams.

Sur le terrain

Leur fiche de 7-11 n'a pas été suffisante pour leur procurer une place en éliminatoires, mais quelques joueurs se sont tout de même démarqués.

Le secondeur Bear Woods a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF) et été en nomination pour le titre de joueur défensif par excellence.

Les Stampeders de Calgary ont dû s'avouer vaincus en finale de la Coupe Grey face aux Rouge et Noir d'Ottawa. Le duel s'est conclu en prolongation et a permis à Ottawa de remporter leur premier titre depuis leur retour dans la LCF il y a trois ans.

Manning remporte son pari

Après avoir été remplacé par Brock Osweiler en raison d'une blessure au pied, Peyton Manning a effectué son retour tout juste avant les éliminatoires et en a fait juste assez pour défaire les Panthers de la Caroline et remporter un deuxième Super Bowl avant d'annoncer sa retraite.

De leur côté, les partisans de football de St. Louis ont dit au revoir à leur équipe, alors que les Rams ont déménagé à Los Angeles.

L'université de l'Alabama a pour sa part remporté le championnat universitaire américain en défaisant l'université de Clemson par la marque de 45-40.

Le retour du Rouge et Or au sommet

Le Rouge et Or de l'Université Laval a mis la main sur son 13e titre provincial, face aux Carabins, avant de soulever la Coupe Vanier pour la neuvième fois en défaisant les Dinos de Calgary.

À l'opposé du Rouge et Or et des Carabins qui connaissent beaucoup de succès, les Gaiters de Bishop's ont vécu une autre saison atroce. Après la campagne, ils ont annoncé qu'ils quittaient la conférence du Québec pour se joindre à celle des Maritimes.