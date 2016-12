Le Rouge et Or champion!

Richard Boutin 26-11-2016 | 16h21

HAMILTON - Dans une autre fin de match dramatique, le Rouge et Or de l'Université Laval a effacé un déficit de 14 points pour vaincre, samedi à Hamilton, les Dinos de Calgary par la marque de 31-26 pour ainsi remporter la neuvième Coupe Vanier de son histoire.

Avec le Rouge et Or en retard 26-24 tard au quatrième quart, Raphaël Robidoux-Bouchard a joué les héros en bloquant un dégagement d'Adam Sinagra. Christian Dallaire a recouvert le ballon et couru jusqu'à la ligne de 15 des Dinos. Quelques jeux plus tard, Hugo Richard inscrivait un majeur sur une faufilade d'une verge pour lancer le Rouge et Or définitivement en avance.

Après avoir stoppé le Rouge et Or sur un troisième essai et un à leur ligne de 34 et 1 min 27 s au cadran, les Dinos n'avaient pas dit leur dernier mot et ils ont atteint la ligne de 23 de leurs adversaires dans les dernières secondes du match. Encore une fois, Robidoux-Bouchard était aux premières loges pour empêcher Kelton Bailey de capter une passe en situation de troisième essai et dix. Ce jeu fermait les livres.

«C'est fantastique de terminer ma carrière sur le plus gros jeu de ma vie, a lancé le héros du match. Je suis un ancien joueur de basketball et j'ai profité de mon impulsion pour bloquer le botté. Ce fut le point tournant du match. Nous avons montré du caractère en arrêtant Calgary à deux reprises dans des situations de troisième essai au quatrième quart.»

Cette neuvième victoire de la Coupe Vanier et sa huitième comme entraîneur-chef avait un goût particulier pour Glen Cosntantin. «Il y avait des détracteurs qui soutenaient que nous étions sur la pente descendante et nous avons prouvé le contraire, a mentionné le pilote lavallois. Ce sentiment d'avoir prouvé le contraire a une très bonne saveur. C'est certainement une des coupes Vanier les plus valorisantes parce que nous avons progressé chaque semaine. Si on contrôle notre exubérance, nous avons un très bel avenir avec le retour du noyau de joueurs.»

Départ en force des Dinos

La défensive du Rouge et Or a connu des ratés en début de match, permettant aux Dinos de se forger une priorité de 14 points alors qu'il n'y avait pas encore cinq minutes d'écoulées au premier quart.

«Certains gars avaient un regard lointain et ce fut mon travail et celui de Marc Fortier de ramener tout le monde, a raconté Constantin. Le seul côté positif de se retrouver en retard par 14 points est qu'il restait beaucoup de temps. Calgary a tiré avantage du vent pour lancer une bombe sur le premier jeu du match et marquer un touché, a expliqué Constantin. Sur la deuxième série, ils ont bien couru à l'extérieur.»

La recrue Adam Auclair, évoluant comme demi défensif, a stoppé l'hémorragie en réussissant une interception. Sur le jeu suivant, une autre recrue, Marc-Antoine Pivin, ouvrait la marque pour le Rouge et Or avec un touché sur un passe de 37 verges. Et l'espoir renaissait.