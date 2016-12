Coupe Vanier: deux puissances à l'oeuvre

25-11-2016 | 12h05

C'est vers 13h, samedi, que le Rouge et Or de l'Université Laval et les Dinos de Calgary s'affronteront à l'occasion de la 52e Coupe Vanier. Il s'agit de deux formations bien équilibrées qui se retrouveront pour la troisième fois lors du match ultime.

Les représentants du Québec ont eu le dessus les deux premières fois, en 2010 et en 2013, mais les deux équipes sont habituées de participer au rendez-vous décisif. Il s'agira d'une 10e participation à la grande finale du football universitaire canadien pour les deux formations.

Deux excellentes attaques

Cette saison, les Dinos ont inscrit 36,8 points en moyenne par match, alors que leurs rivaux du Québec en ont marqué 36,1.

Le pivot de l'offensive du Rouge et Or, Hugo Richard, en sera à sa première présence en finale de la Coupe Vanier. De l'autre côté, Jimmy Underdahl faisait partie de l'équipe 2013 des Dinos, mais il avait dû se limiter à un rôle très effacé. Cette fois, c'est lui qui aura la lourde tâche de travailler face à la redoutable défensive des représentants du Québec.

Le mur rouge et or

Fidèle à son habitude, le Rouge et Or possède une défensive très hermétique qui accorde très peu de points. Ses adversaires ont marqué 9,8 points en moyenne par sortie. Seulement les Carabins de l'Université de Montréal l'ont dépassé à ce chapitre.

Un total de 24 sacs du quart contre seulement 13 pour les Dinos démontre également la domination du Rouge et Or de l'autre côté du ballon.

Des entraîneurs d'expérience des deux côtés

Il ne fait aucun doute que le Rouge et Or possède un excellent groupe d'entraîneurs dirigés par Glen Constantin.

Les Dinos ont perdu un gros morceau lorsque Blake Nill a décidé de quitter le programme pour se joindre aux Thunderbirds d'UBC à la fin de la saison 2014. Dès son arrivée, il a mené les siens jusqu'à la conquête de la coupe Vanier face aux Carabins, sur le terrain du Rouge et Or.

C'est Wayne Harris qui dirige maintenant la formation albertaine. Le fils de la légende des Stampeders de Calgary Wayne Harris senior fait partie de la grande famille des Dinos depuis plusieurs décennies.

Il est également très bien entouré, notamment par l'ancien instructeur-chef des Alouettes de Montréal Tom Higgins, qui agit comme coordonnateur défensif. Après avoir été congédié par la formation montréalaise, il a rejoint les Dinos, qui lui avaient offert sa première chance en tant qu'entraîneur.

Les deux meilleures équipes au pays se retrouveront donc en terrain neutre, au Tim Hortons Field de Hamilton. La température devrait avoisiner les 5 degrés Celsius et les joueurs pourraient devoir s'illustrer sous une faible pluie.

La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre dès 12 h 30 avec une émission d'avant-match.