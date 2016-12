Glen Constantin vit le moment présent

Richard Boutin 24-11-2016 | 19h07

HAMILTON - Glen Constantin ne se berce pas d'illusions. Les succès passés du Rouge et Or de l'Université Laval n'auront aucune incidence sur l'issue de la 52e édition de la Coupe Vanier qui sera disputée, samedi, au domicile des Tiger-Cats de Hamilton.

Questionné à savoir si le Rouge et Or avait retrouvé son aura d'invincibilité, Constantin n'a pas tardé à répondre. «L'aura ne vaut pas grand-chose quand tu vas à la banque, a illustré le pilote lavallois. Tu ne gagnes pas un match en raison de tes succès passés. Le résultat va être dicté par tes actes la journée du match et ta préparation.»

«Les attentes sont surréelles à Québec et c'est parfois un peu lourd, mais on visait la Coupe Vanier à notre retour en janvier même si c'était une grosse commande, de poursuivre Constantin. De grandes équipes n'ont pas notre taux de succès. Je vois notre présence à la Coupe Vanier cette année comme la continuité de notre programme même si certains avaient la perception qu'on s'était fait rattraper. Montréal a bien fait au cours des dernières années et c'est juste bon, mais on n'avait pas dit notre dernier mot. La rivalité Laval-Montréal est incomparable au Canada. On veut continuer de gagner.»

À sa deuxième saison à la barre des Dinos de Calgary après avoir remplacé Blake Nill qui a quitté pour les Thunderbirds de UBC, Wayne Harris Jr vivra sa première participation à la rencontre ultime comme grand patron.

«C'est très bien de retourner à la Coupe Vanier, mais le travail n'est pas terminé, a-t-il souligné. En début de saison et maintenant à l'aube de la Coupe Vanier, on se fie beaucoup aux 19 joueurs qui étaient avec nous en 2013 quand nous avons affronté Laval à notre dernière présence au match de championnat.»

Les favoris?

Les Dinos se sont inclinés à deux reprises face au Rouge et Or à la Coupe Vanier. «Il faudra rivaliser au niveau de leur intensité et profiter de nos opportunités parce qu'elles ne seront pas nombreuses», a souligné Harris qui faisait partie de la dernière édition des Dinos qui a remporté le titre national en 1995.

Qui sont les favoris? «Je ne crois pas trop à ces histoires, a indiqué Harris dont le père a été un secondeur-étoile avec les Stampeders et se retrouve au Temple de la renommée de la LCF. Sur papier, je dirais néanmoins que Laval est l'équipe favorite.»

Constantin estime que la capacité de courir avec succès est essentielle. «Les Dinos ont une bonne défensive, mais on doit être capable de courir, a-t-il mentionné. C'est un stade où les vents sont parfois forts. La semaine dernière, la défensive de Wilfrid Laurier présentait d'excellentes statistiques, mais nous avons réussi à courir. Il faudra faire de même.»