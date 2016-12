Un tailgate fine gueule pour la coupe Uteck

Pierre-Olivier Fortin 19-11-2016 | 17h32

QUÉBEC - Ça sentait les grillades à plus de 100 mètres lors du dernier tailgate de la saison à l'Université Laval, quelques heures avant le match de la coupe Uteck, un tailgate du type frisquet, gris dans le ciel, mais raffiné sur gril.

En suivant l'odeur, on se retrouve devant Serge Lapointe, François Myrand et leurs acolytes, et un certain Laurier. C'est ainsi qu'ils ont nommé le cochon qui tournait sur la broche, au nom de l'équipe adverse, «parce qu'on va le manger après».



Ils viennent au tailgate depuis 12 ans. Au début, c'était plus broche à foin et «on était saouls avant 10h, mais là, on ne peut plus se permettre ça!» L'organisation s'est raffinée, professionnalisée, même. Des entreprises prêtent la roulotte et l'équipement de méchoui. Un chef a préparé le cochon. Ils ont servi entre 80 et 100 personnes, y compris le représentant du Journal, à qui on a interdit de se sauver avant de gouter. Le verdict : ils méritent un doctorat honorifique!



Les tailgates sont de plus en plus fine gueule. Ces gens-là buvaient du vin. Nathalie, Marie-Claude et Maude, qui participaient à leur première célébration d'avant match, ont aussi été étonnées de la qualité de la bouffe. «C'est vraiment bon ce qu'on mange!»

Sortie de filles

Aucun Golden Hawk

Pour les trois amies, le football, c'est une sortie de filles. «Pas besoin de gars pour aimer le football!» Mais il y a un pas qu'elles refusent de franchir, celui de la bière de dépanneur. Elles buvaient du gin-tonic avec une petite lime.Il y avait dans le stationnement du campus tout ce à quoi on pouvait s'attendre d'un tailgate classique : grosses bières, barbecues, sofas, grillades, un band, une fanfare, une prière, des jeux, des enfants et plein de bon monde qui s'amuse.Mais il n'y avait aucun fan de l'équipe adverse. Nada. Et vérification faite, le Boosters club ne s'en offusquait nullement.Même Michael Kerwin et son fils Zachary jurent qu'ils prennent pour le Rouge et Or. Ils vivent à Toronto, à 1h30 de Waterloo où se trouve l'Université Wilfred-Laurier et les vilains Golden Hawks. Mais au diable, ils prévoient une victoire de 55-0 pour l'équipe locale!