Un gros match pour les secondeurs

Richard Boutin 16-11-2016 | 23h32

QUÉBEC - Les secondeurs du Rouge et Or de l'Université Laval n'auront pas le temps de chômer, samedi, à la Coupe Uteck.

Champions de la Coupe Yates, les Golden Hawks de Wilfrid Laurier misent régulièrement sur trois porteurs de ballon dans le champ-arrière. «Ils courent beaucoup le ballon et ça va être le moment de se prouver, a mentionné le secondeur Marc-Antoine Varin. Nous avons eu des difficultés à arrêter le sol contre Concordia qui utilisait aussi des formations musclées et il s'agira un beau défi.»

Formations musclées

Levondre Gordon est devenu le porteur numéro un puisque Eric Guiltinan s'est blessé en demi-finale contre McMaster et il ne sera pas en uniforme. À son premier match comme partant à la Coupe Yates, Gordon a amassé 164 verges et un touché en 18 courses.

«Il faudra être alerte parce que leurs porteurs sont différents et ils embarquent dans des situations différentes, a expliqué Varin. Ils utilisent des formations avec deux centres arrière, un ailier rapproché et un porteur. On n'a pas vu ça au Québec, mais ce n'est pas de l'inconnu puisque ça ressemble à la formation "pistol" de certaines équipes.»

Pour contrer ces formations musclées, Daniel Tshiamala verra plus d'action en défensive. «C'est le fun de jouer à trois secondeurs, a indiqué Varin. Dan apporte une touche physique. Le retour qu'ils ont fait contre Western est un signe qu'ils n'abandonnent pas. Malgré le retard, ils ont continué de courir.»

Pas d'inquiétudes

Le transfert des X Men de St. Francis Xavier est très heureux de la tournure des événements.

«J'ai hâte de montrer ce qu'on peut faire, a indiqué Tshiamala qui a été utilisé principalement sur les unités spéciales depuis le début de la saison. Je ne veux pas être trop confiant, mais je n'ai pas d'inquiétudes qu'on sera en mesure de les arrêter. Nous avons les meilleurs secondeurs au pays. La présence de trois secondeurs donne confiance. Dans le réseau québécois, les équipes misent davantage sur la passe que dans l'Atlantique où j'ai joué auparavant.»

Le demi défensif Adam Auclair sera aussi mis à contribution pour freiner l'attaque terrestre des champions de l'Ontario. «Ils ont essayé Adam toute l'année et il a répondu à l'appel, a mentionné Varin. Je ne suis pas inquiet.»

Tshiamala vivra sa deuxième demi-finale canadienne consécutive. L'an dernier, les X Men s'étaient inclinés devant les Thunderbirds de UBC. «On passe plus de temps dans la préparation et c'est plus intense, a indiqué le secondeur de 6 pi 1 po et 233 lb, et j'aimerais qu'on gagne et que les X Men en fassent autant à la Coupe Mitchell. Peu importe l'adversaire, je veux gagner.»