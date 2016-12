Tom Brady se moque du «Deflategate»

16-11-2016 | 13h25

Plusieurs croyaient que le scandale des ballons dégonflés était finalement terminé, mais le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady en a récemment rajouté.

Effectivement, le numéro 12 est en vedette dans une publicité de la chaîne de magasins de sports Foot Locker.

Dans l'annonce qui souligne la «Week of Greatness» de la compagnie, deux amateurs s'interrogent sur la façon dont l'entreprise a été capable de soutenir son succès pendant autant d'années.

Brady les entend et leur répond :

«Tout simplement parce que quelque chose est génial année après année, ça ne signifie pas que quelque chose de mal se passe», lance Brady.

«Pourquoi certaines choses ne peuvent-elles pas être excellentes? Ensuite il y a des questions et les questions se transforment en hypothèses et les hypothèses se transforment en vacances. Alors pourquoi voudriez-vous punir la "Week of Greatness" pour quelque chose qui ne s'est jamais produit?»

Même si la publicité est conçue pour se moquer du scandale, il semblerait que Brady utilise la plate-forme pour revenir sur le dossier.

Le pivot des Patriots a purgé une suspension de quatre matchs en début de saison relativement au scandale des ballons dégonflés ayant touché la finale de l'Association américaine du 18 janvier 2015 contre les Colts d'Indianapolis.