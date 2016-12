Le Rouge et Or remporte le dernier chapitre

Jonathan Guay 12-11-2016 | 17h50

Trois verges. Seulement trois verges séparaient une des deux équipes de la victoire. La tension était palpable.

Il ne restait que 27,3 secondes au match. Le pointage était de 17 à 13 en faveur des Carabins de l'Université de Montréal. La foule du CEPSUM était bruyante.

L'attaque du Rouge et Or de l'Université Laval savait très bien que sa saison se jouait sur ce troisième essai.

Quelques jeux auparavant, le quart des visiteurs, Hugo Richard, avait gardé les siens en vie avec une passe désespérée de 47 verges à l'intention du receveur Jonathan Breton-Robert, qui a effectué un attrapé spectaculaire en double couverture.

La table était mise.

Avant le début du jeu fatidique, Richard s'est déplacé à sa droite pour permettre au porteur Sébastien Serré (en formation Wildcat) d'accepter la remise. Celui-ci a ensuite effectué une latérale derrière lui au receveur Jonathan Breton-Robert, qui a relayé dans le flanc... à son quart!

Et c'est de cette façon que le Rouge et Or a remporté la coupe Dunsmore au compte de 20 à 17, samedi, dans une finale des plus dramatiques.

«Il faut leur donner du mérite, a souligné après la rencontre l'entraîneur-chef Danny Maciocia. Ils ont bien préparé ce jeu. Malheureusement, nous n'avions pas de joueur sur le quart. Les jeux précédents nous ont fait mal. Laval le mérite.»

Le match avait des allures de combat de boxe. Quand l'un frappait, l'autre contre-attaquait. Mais au final, le «méchant» a asséné le dernier coup.

Un autre «classique» entre ces deux éternels rivaux dont on va parler longtemps.

Perte de Caron

En retard 10 à 6 au retour de la mi-temps, les Carabins devaient absolument trouver un moyen de se mettre en marche, car ils n'allaient nulle part.

Dès la première séquence, le quart Samuel Caron - qui connaissait un

match difficile jusque-là - s'est fait frapper solidement dans le dos derrière la pochette protectrice, sur un blitz du demi défensif Adam Auclair.

En plus de voir l'ailier défensif Vincent Desjardins récupérer le ballon à la ligne de huit, Caron est resté étendu de longues minutes au sol avant de se relever par ses propres moyens. Le Rouge et Or n'a inscrit qu'un simple sur ce jeu.

Arrivée de Varhegyi

Après quelques minutes d'échauffement, le quart substitut Pierre-Luc Varhe¬gyi a été envoyé dans la mêlée.

Personne ne savait à quoi s'attendre. D'autant plus que la situation était défavorable.

Mais comme si de rien n'était, Varhegyi a créé les premières flammèches du match pour les Bleus.

Dès sa deuxième poussée offensive, Varhegyi n'a pas eu froid aux yeux en décochant une «bombe» parfaite à l'intention de son receveur espacé, Guillaume Paquet, qui était surveillé de près par le demi de coin Raphaël Robidoux et le maraudeur Kevin McGee. Ce touché de 56 verges leur donnait les devants 14 à 11.

Il n'a plus quitté la tourbe pour les locaux et il est passé à «trois verges» de mener les siens à la victoire...

Facteur important

Le vent en provenance de l'Est frappait fort sur la montagne. Très fort. Le tirage au sort allait donc être déterminant pour ce jeu d'échecs.

Le Rouge et Or a vu la chance tourner en sa faveur. La pièce est tombée du bon côté, ce qui lui a permis d'obtenir le vent «dans les voiles» au quatrième quart.

Sans surprise, les deux botteurs ont eu toute sorte de difficultés contre la grogne d'Éole, le dieu des vents.

Parlez-en au botteur des Rouges, Dominic Lévesque, qui n'a réussi qu'un placement en six tentatives. En voilà un qui va mieux dormir ce soir...

En bref

Le Rouge et Or affrontera les Golden Hawks de l'Université Wilfrid Laurier la semaine prochaine, au PEPS, pour la coupe Uteck.