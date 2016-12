Un rôle important pour Félix Ménard-Brière

Tommy Thurber 10-11-2016 | 18h56

MONTRÉAL - Dans les rencontres où le pointage est serré, la contribution offensive des botteurs devient soudainement très importante. Ce pourrait être le cas lors du match de la Coupe Dunsmore opposant les Carabins de l'Université de Montréal et le Rouge et Or de l'Université Laval, samedi, au CEPSUM.

À quelques jours du match, le botteur des Bleus Félix Ménard-Brière semblait calme et en confiance.

«Je suis excité, a indiqué l'athlète de Sainte-Agathe-des-Monts, lors d'une entrevue téléphonique accordée mercredi. J'aimerais pouvoir faire la différence entre la victoire et la défaite. Je pense être prêt avec le travail réalisé cette année, pendant la saison. Pour moi, c'est un match comme les autres.»

Au cours des deux dernières saisons, c'est son ancien coéquipier Louis-Philippe Simoneau qui se chargeait des bottés de précision des Carabins. Il s'agit donc d'une nouvelle responsabilité pour lui, cette année. Quoi qu'il en soit, Ménard-Brière ne se laisse pas déconcentrer.

«Je suis content d'avoir eu les rênes cette année pour les placements, a-t-il poursuivi. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Simoneau était un très bon coéquipier. Je ne tenterai pas de faire mieux ou de faire la comparaison. Je vais me concentrer sur le match et sur ce que je suis capable de faire.»

Une guerre de tranchées

Après la rencontre, c'est le résultat et le pointage final que les partisans retiendront. Pourtant, une véritable guerre de positionnement se jouera entre les deux formations qui dominent le football universitaire au Canada.

À ce chapitre, Ménard-Brière sera un précieux atout pour la troupe de Danny Maciocia. Le botteur a maintenu une moyenne de 42,4 verges par botté de dégagement, la meilleure au Québec. Il a notamment réussi un extraordinaire coup de pied de 93 verges lors d'une journée particulièrement venteuse.

«On ne change pas la préparation du côté des bottés de dégagement, a précisé Ménard-Brière. Nous avons les mêmes objectifs qui ont été en place toute l'année. Nous devons faire le nécessaire pour refouler l'adversaire le plus loin possible lorsqu'on fait appel à nous. Mes bottés doivent être précis pour donner une chance à l'équipe de couverture.

«Il ne faut pas tenter d'en faire trop. Il faut simplement faire ce dont nous sommes capables, ce qui nous a permis d'obtenir de bons résultats cette saison.»

Un dernier match devant ses partisans?

Ménard-Brière en est à sa quatrième année de football universitaire. Il sera admissible au repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), au printemps. L'athlète ne sait donc pas s'il sera de retour avec les Carabins l'année prochaine.

«C'est mon année de repêchage. Si l'appel des professionnels vient, je vais répondre présent. Mais pour ma part, il me reste quelques cours universitaires à compléter, donc je n'exclus pas un retour. C'est une possibilité.»

Pour le moment, le Québécois se concentre sur la rencontre de samedi, qui pourrait permettre aux Montréalais d'accéder à la Coupe Uteck, le 19 novembre.

Aussi sur Canoe.ca