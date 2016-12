Un retour au jeu qui tombe à point pour Lebreux

Richard Boutin 09-11-2016 | 23h03

QUÉBEC - Sur la touche depuis trois parties, Clément Lebreux est prêt à reprendre le collier en prévision de la Coupe Dunsmore qui se déroulera, samedi, à Montréal.

Partant une bonne partie de la saison, le plaqueur du Rouge et Or de l'Université Laval s'est blessé à un genou lors du match du 15 octobre face aux Carabins de l'Université de Montréal.

«J'ai tenté de revenir pour le dernier match de la saison à Sherbrooke, mais ça retardait ma progression de m'entraîner avec l'équipe, a raconté Lebreux dont la présence au centre de la ligne défensive sera appréciée pour contrer l'attaque terrestre des Bleus. Nous avons donc décidé de prendre la route intelligente en arrêtant l'entraînement. Je suis maintenant de retour depuis mardi et à 100 pour cent.»

«Le "timing" de mon retour est excellent en prévision de la Coupe Dunsmore, de poursuivre le produit des Cheetahs de Vanier. J'aurais eu bien de la peine si je n'avais pas pu affronter les Carabins.»

Arrêter le jeu au sol

La défensive du Rouge et Or a peiné à freiner l'attaque terrestre des Stingers de Concordia, samedi dernier, en demi-finale. Les Piqueurs ont amassé 189 verges.

«Techniquement, nous n'étions pas à notre meilleur, a expliqué le secondeur intérieur Marc-Antoine Varin. Notre performance défensive était à revoir. On travaille pas mal l'aspect technique cette semaine. On n'a pas mis le doigt sur le bobo contre Concordia, mais on a tourné la page et on se prépare pour Montréal.»

Lebreux abonde dans le même sens. «Contre Concordia, ce fut une de nos moins bonnes parties contre la course. Le retour au jeu de Marc Glaude va aider les Carabins parce qu'il possède beaucoup d'expérience, mais on ne prend personne à la légère et on se prépare de la même façon. Notre travail est d'arrêter leur jeu au sol.»

Corriger les lacunes

Limitée à 40 petites verges lors du duel du 15 octobre, l'attaque terrestre des Carabins avait toutefois créé bien des maux de tête à la défensive du Rouge et Or lors de leur visite précédente au CEPSUM et à l'occasion de la Coupe Dunsmore 2015 avec des gains respectifs de 220 et 265 verges.

«À Montréal, nous étions tous sur la même page, on avait corrigé toutes nos petites lacunes et on n'a fait qu'exécuter, a souligné Varin. On devra faire la même chose et forcer Montréal a lancé le ballon. Si on arrête leur jeu au sol, on pourra jouer au football par la suite.»

Varin est heureux du retour au jeu de Lebreux. «Peu importe qui joue comme plaqueur, je suis en confiance, mais Clément fait un très, très bon travail pour ralentir les combinaisons devant nous, a-t-il raconté. Ça devient ainsi plus facile pour les secondeurs de se déplacer et d'effectuer un jeu.»

