5 à 7 nouvelles sportives: Qui remplacera Popp?

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le vice-président et directeur général Jim Popp ne sera pas de retour avec les Alouettes de Montréal pour la saison 2017.

Les deux parties se seraient entendues d'un commun accord. Cette décision met fin à une association de 21 saisons.

Les «Moineaux» peinent à garder la tête hors de l'eau depuis deux ans. Avant de céder sa place à Jacques Chapdelaine à la barre de l'équipe au cours de la dernière campagne, Popp avait conservé une fiche de 3-9.

La décision de libérer Duron Carter et Kenny Stafford aurait également été prise sans qu'il soit impliqué dans le processus.

Selon vous, qui prendra sa place?

Le nom de la recrue du Canadien de Montréal Artturi Lehkonen a été placé sur la liste des blessés.

L'entraîneur-chef Michel Therrien a laissé savoir que le jeune finlandais manquera au moins une semaine d'activités.

Quelques joueurs font bien avec les IceCaps de St. John's et pourraient recevoir un appel du CH.

Charles Hudon, avec huit buts et 12 points en 12 rencontres, Sven Andrighetto, avec cinq filets et 11 points en 10 parties, et Nikita Scherbak, en vertu d'une fiche de six réussites et 10 points en 12 matchs, semblent de bons candidats.

Daniel Carr, rappelé par le Tricolore mercredi, pourrait également effectuer un retour dans la formation.

Le défenseur Jacob Trouba a signé une nouvelle entente de deux ans avec les Jets de Winnipeg qui lui rapportera six millions $ au total, lundi.

Il semble que le joueur de 22 ans ait accepté de signer à rabais pour faciliter le travail du directeur général Kevin Cheveldayoff, qui tenterait de l'échanger.

Trouba avait demandé à être échangé et selon Sportsnet, les Coyotes de l'Arizona, les Sabres de Buffalo, les Bruins de Boston, l'Avalanche du Colorado, les Red Wings de Detroit et les Rangers de New York étaient intéressés par le défenseur.

Le puissant frappeur des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion aurait fait connaître ses intentions: il voudrait un contrat de cinq ans d'une valeur de 125 millions $.

Âgé de 33 ans, le Dominicain a conservé une moyenne au bâton de ,263 et frappé 158 coups sûrs, dont 42 circuits. Il a également produit 127 points, un sommet partagé avec David Ortiz, des Red Sox de Boston, dans la Ligue américaine.

Est-ce une demande exagérée, ou Encarnacion mérite un tel salaire?

Le combattant d'arts martiaux mixtes Jon «Bones» Jones a été suspendu un an, lundi, pour avoir échoué à un test antidopage avant son combat qui était prévu le 9 juillet, à l'UFC 200.

La suspension est rétroactive en date de l'infraction, ce qui fait en sorte que l'ancien meilleur combattant livre pour livre au monde pourra effectuer un retour en juillet 2017.

Il semblerait que l'ancien champion soit incapable de se tenir loin des ennuis...

