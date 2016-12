5 à 7 nouvelles sportives: L'effet Chapdelaine?

05-11-2016 | 17h06

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

(...)

Malgré une saison décevante, les Alouettes de Montréal ont terminé sur une note positive.

En venant à bout des Tiger-Cats de Hamilton par la marque de 32-25, les Alouettes ont remporté leurs trois derniers duels de la saison.

Depuis l'arrivée de Jacques Chapdelaine à la barre de l'équipe, les Moineaux ont conservé une fiche de 4-2.

Est-ce que le Québécois sera de retour à la barre de l'équipe la saison prochaine?

(...)

Le Canadien de Montréal tentera d'oublier sa défaite historique subie face aux Blue Jackets de Columbus, vendredi soir, au compte de 10-0.

Les Flyers de Philadelphie sont de passage au Centre Bell et Carey Price sera devant la cage des favoris de la foule, ce qui devrait donner un bon coup de main à la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey.

(...)

L'attaquant de l'Impact de Montréal Didier Drogba sera disponible pour le match retour de dimanche face aux Red Bulls de New York.

L'entraîneur-chef de l'Impact Mauro Biello a confirmé la nouvelle, samedi matin.

Le Bleu-Blanc-Noir a gagné le premier match de cette demi-finale, dimanche dernier à Montréal, par la marque de 1-0. Matteo Mancosu a inscrit l'unique but de la rencontre à l'heure de jeu avec une superbe demi-volée.

Croyez-vous que Drogba aura l'occasion d'aider ses coéquipiers sur le terrain?

(...)

La finale de la Coupe Dunsmore opposera une fois de plus les Carabins de l'Université de Montréal au Rouge et Or de l'Université Laval. Après avoir longuement dominé la ligue, les Lavallois ont dû s'avouer vaincus lors des deux dernières éditions de la finale québécoise.

Est-ce que le fait de disputer le match à Montréal pour la première fois depuis 2004 permettra aux Carabins de poursuivre leur route en éliminatoire?

La réponse sera connue samedi prochain.

(...)

Le Canadien Milos Raonic a abandonné au tournoi de catégorie Masters de Paris, tout juste avant la demi-finale qui devait l'opposer au Britannique Andy Murray.

Ce retrait permet à Murray de prendre le premier rang du classement mondial, devant le Serbe Novak Djokovic, qui dominait depuis le mois de juillet 2014.

Il est seulement le quatrième joueur à occuper le sommet du classement depuis le mois de février 2004. Les autres sont Roger Federer et Rafael Nadal.

«Djoko a trôné sur l'ATP pendant 223 semaines. Federer a quant à lui dominé pendant 302 semaines.

