Carabins-Redmen : place au match

Raphaël Bergeron-Gosselin 04-11-2016 | 19h57

MONTRÉAL - Après avoir croisé le fer la semaine dernière lors du dernier match de la saison régulière, les Carabins de l'Université de Montréal et les Redmen de McGill s'affronteront à nouveau sept jours plus tard, dans un duel ayant un tout autre enjeu.

La seule autre rencontre entre les deux formations en éliminatoires remonte à 2004 et s'est conclue par un gain de 38-18 des Bleus.

Toute l'année, la puissante machine dirigée par Danny Maciocia a habitué ses partisans à des victoires à haut pointage. En moyenne, les Carabins ont marqué 37 points par match et les Redmen les ont limités à seulement 13, la semaine passée. Des ajustements tactiques semblaient nécessaires, mais c'est plutôt un autre aspect du jeu qui devait être peaufiné à l'entraînement.

«Il y a toujours des petits ajustements, mais c'est plus l'exécution que nous devions travailler, a expliqué l'entraîneur Maciocia. Souvent, nous avions le bon jeu, mais il faut bien l'exécuter si on veut obtenir des résultats.»

Les 351 verges d'attaque la semaine dernière, dont 144 amassées par la course, confirment les propos de Maciocia. L'offensive a bien fait, mais quelques lacunes dans l'exécution ont empêché les Carabins d'atteindre la zone payante.

Terminer l'aventure en beauté

À partir de maintenant, chaque match des Carabins pourrait être le dernier du porteur de ballon Sean Thomas-Erlington. Le colosse de 5 pi et 9 po et 214 lb fera tout ce qui est en son pouvoir pour que son aventure se termine dans un peu plus de trois semaines avec la Coupe Vanier soulevée au-dessus de sa tête.

L'étudiant en éducation physique et en santé a vécu ce sentiment de victoire en 2014, avant de devoir s'avouer vaincu l'année suivante en grande finale.

Il sait toutefois ce que lui et ses coéquipiers devront faire pour que l'expérience de 2014 se reproduise.

«Danny en parle souvent, c'est la force mentale qui fait la différence, surtout en matchs éliminatoires. C'est un jeu de contact, alors il faut être physique, mais c'est sur le plan collectif qu'il faut s'améliorer. Prendre les bonnes décisions sur le terrain et choisir les bons jeux», a expliqué celui qui en est à sa quatrième saison avec les Bleus.

Pour permettre aux Carabins de l'emporter, Thomas-Erlington peut utiliser son expérience pour venir en aide aux plus jeunes et il n'hésite jamais à le faire.

«Mon rôle est de guider les autres. Je veux être leurs yeux, plus particulièrement pour les porteurs de ballon. Quand je reviens sur le banc, je leur dis ce que j'ai vu et j'essaie de les aider dans leur vision de la partie et de leur montrer ma manière de voir les choses.»

La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre à 14 h, samedi.

