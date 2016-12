Du grand Brady

30-10-2016 | 20h44

Tom Brady a lancé un total de quatre passes de touché pour mener les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à une victoire de 41-25 face aux Bills, dimanche, à Buffalo.

Le quart-arrière des Patriots (7-1) a complété 22 passes en 33 tentatives pour des gains de 315 verges.

Rob Gronkowski, Chris Hogan, Julian Edelman et Danny Amendola ont tous capté des ballons dans la zone payante.

Le porteur de ballon LeGarrette Blount a également atteint la zone des buts à une reprise.

Du côté des Bills (4-4), Tyrod Taylor a réussi 19 relais en 38 tentatives pour 183 verges. Il a également inscrit un touché à la suite d'une course de 26 verges.

Les Patriots ont donc vengé leur revers subi face aux Bills lors de la quatrième semaine d'activité au compte de 16-0.

Match nul à Londres

Pour une deuxième fois en autant de semaines, une rencontre s'est terminée par un verdict nul dans la NFL, dimanche, quand les Redskins de Washington et les Bengals de Cincinnati ont conclu leur match présenté à Londres, au stade Wembley, sur un pointage de 27-27.

La semaine dernière, les Seahawks de Seattle et les Cardinals de l'Arizona s'étaient livré un match nul de 6-6.

Cette fois, le botteur des Redskins Dustin Hopkins a notamment raté un placement de 34 verges pendant la période de prolongation.

Ce résultat porte ombrage à l'excellente prestation du quart-arrière des Redskins Kirk Cousins, lequel a complété 38 passes en 56 tentatives pour des gains de 458 verges par la voie des airs. Il a notamment rejoint Jamison Crowder sur un total de 107 verges, dont une fois pour le touché.

Chez les Bengals, le receveur A.J. Green a cumulé des gains de 121 verges par la passe. L'ailier rapproché Tyler Eifert a aussi bien fait avec 102 verges accumulées et un touché.

Les Panthers surprennent les Cardinals

Les Panthers de la Caroline ont démarré le match en force en marquant les trois premiers touchés de la rencontre pour l'emporter au compte de 30-20 face aux Cardinals de l'Arizona, dimanche, à Charlotte.

Le secondeur Thomas Davis a ouvert la marque en retournant un ballon échappé sur 46 verges pour le touché. Le porteur de ballon Jonathan Stewart a ensuite doublé la marque en faveur des Panthers (2-5) sur une course de deux verges, avant de traverser la ligne des buts une deuxième fois quelques instants plus tard.

Le quart-arrière Cam Newton a réussi 14 de ses 27 passes pour 212 verges dans la victoire. Son vis-à-vis Carson Palmer a été dominant, avec 35 de ses 46 passes complétées, 363 verges et trois passes de touchés.

J. J. Nelson a inscrit deux majeurs, tandis que John Brown a marqué une fois pour les Cardinals (3-4-1).

Philip Rivers flanche

Le quart-arrière des Chargers de San Diego Philip Rivers a été victime de trois interceptions, dont une pour le touché, et les Broncos l'ont emporté par la marque de 27-19, dimanche, à Denver.

Le maraudeur Bradley Roby a retourné le larcin sur 49 verges pour inscrire le premier touché des Broncos (5-2).

Devontae Booker et Juwan Thompson ont ajouté des majeurs par la course dans la cause gagnante. Le quart Trevor Siemian a complété 20 de ses 38 passes pour 276 verges. Une interception à ses dépens a aussi été retournée pour un touché par Casey Hayward.

Rivers a tout de même réussi deux passes de touché pour les Chargers (3-4). Il a réussi 20 relais sur 47 lancers pour 267 verges.

Travis Benjamin, sur un jeu de 14 verges, et Antonio Gates, sur sept verges, ont complété des jeux aériens dans la zone des buts.

Aussi sur Canoe.ca