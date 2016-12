Une victoire et le premier rang pour les Carabins

Julie Roy 29-10-2016 | 17h22

MONTRÉAL - Les dés sont maintenant jetés en prévision des séries éliminatoires du football universitaire québécois. En signant une victoire de 13-0 contre les Redmen de McGill, samedi après-midi, au stade Percival-Molson, les Carabins de l'Université de Montréal se sont assurés de terminer la saison régulière en tête du classement du RSEQ et, par conséquent, d'avoir l'avantage du terrain lors du championnat provincial.

C'est la première fois depuis 2004 que les Carabins réussissent l'exploit. Ils succèdent au Rouge et Or de l'Université Laval, qui a monopolisé le sommet du classement ces 11 dernières années.

La troupe de Glen Constantin a été dans la course jusqu'aux tout derniers instants. Un gain de 14-1 face au Vert et Or récolté samedi, à Sherbrooke, n'aura toutefois pas été suffisant pour lui permettre de rattraper les Bleus. Avec une fiche identique de sept victoires et une défaite, ce sont les points accordés qui auront permis de départager les deux équipes (72 pour les Carabins contre 78 pour le Rouge et Or).

Les grands rivaux pourraient se retrouver une nouvelle fois en finale de la Coupe Dunsmore, dans deux semaines, au CEPSUM.

Préalablement, les Carabins devront affronter une nouvelle fois les Redmen, en demi-finale du championnat provincial. Le Rouge et Or se mesurera quant à lui aux Stingers de Concordia en première ronde éliminatoire.

Un avant-goût des séries

Pour les Carabins, le dernier rendez-vous du calendrier régulier leur aura permis de se familiariser avec les Redmen qu'ils affrontaient pour la première fois cette saison et qu'ils retrouveront dès samedi prochain au CEPSUM.

Les Redmen ont démontré de belles choses, mais ont manqué d'opportunisme. Les Carabins ont néanmoins été très étanches en défensive, particulièrement au deuxième quart où est survenu le point tournant du match. Alors que les Redmen étaient postés à la ligne de un des Carabins, la ligne défensive des Bleus s'est transformée en mur. Aucune des trois tentatives des Redmen n'a porté fruits.

En plus des joueurs de ligne défensive des Carabins, le botteur Félix Ménard-Brière a aussi connu un fort match en réalisant trois placements. Sean Thomas-Erlington et Gabriel Parent se sont également signalés du côté des Bleus avec des gains au sol de 61 et de 39 verges.

Le quart-arrière des Carabins, Samuel Caron, a complété 16 passes en 25 tentatives pour 210 verges de gains.

