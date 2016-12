En route vers une nouvelle ère?

Raphaël Bergeron-Gosselin 27-10-2016 | 18h16

MONTRÉAL - Année après année, le sujet de la parité refait surface sur la scène du football universitaire québécois. Le problème est loin d'être réglé, mais il faut avouer qu'il y a une amélioration. Avec un match à disputer au calendrier régulier, cinq des six équipes peuvent encore améliorer leur sort.

Le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal tenteront de mettre la main sur le premier rang du classement général qui permet d'accueillir la finale de la Coupe Dunsmore, advenant une participation à ce match crucial.

Pour leur part, les Stingers de Concordia, le Vert & Or de Sherbrooke et les Redmen de McGill essayeront d'obtenir l'une des deux places restantes pour les éliminatoires.

Il s'agit d'une amélioration, mais cette tendance doit se poursuivre si on veut vraiment pouvoir parler du problème de la parité au passé dans quelques années.

«J'espère que ça va se poursuivre, parce que c'est notre but, a avoué l'entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia. On ne peut pas réellement dire que toutes les équipes ont une chance de gagner encore, mais c'est une roue qui tourne. On verra dans le futur, mais c'est la première fois qu'on vit cette situation depuis très longtemps. Il reste à voir si ce sera une tendance.»

Après avoir remporté 11 championnats provinciaux consécutifs, le Rouge et Or a dû concéder la victoire aux Bleus lors des deux dernières années. Cet automne, il y a fort à parier que les deux rivaux se retrouveront à nouveau dans deux semaines.

Les solutions

Plusieurs idées ont été auparavant évoquées pour régler ce problème, mais étrangement, rien de concret n'a été mis en place pour expliquer la situation présente.

«Tout commence avec le dévouement. Il faut se donner à 100 %, avoir un plan et l'exécuter.

Des fois, il ne faut pas avoir peur de le modifier pour se donner une chance. Il n'y a pas de recette gagnante, mais ça commence avec une vision de stabilité», a expliqué le pilote des Bleus.

Lors de la quatrième semaine d'activité, les équipes québécoises ont affronté les formations des Maritimes. Au total des points des quatre duels, le Québec l'a emporté 159-45. Une solution pourrait donc être d'éliminer ces matchs pour ajouter un affrontement entre les équipes des universités québécoises.

«Les dirigeants de la ligue doivent s'asseoir et analyser cette situation. À la base, on voulait être des bons partenaires avec les formations des Maritimes, mais si les matchs ne sont pas utiles, il faut penser à autre chose. Ce n'est pas moi qui décide, mais je suis convaincu qu'ils vont en discuter à la fin de la saison», a rajouté Maciocia.

