RSEQ: les 10 joueurs à surveiller

Raphaël Bergeron-Gosselin 26-10-2016 | 12h46

MONTRÉAL - Avec un match à disputer au calendrier régulier, une seule formation est officiellement écartée de la course aux éliminatoires, les Gaiters de Bishop's, et la dernière fin de semaine d'activités s'annonce donc très excitante.

Même si leur participation aux éliminatoires est déjà assurée, le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal doivent aller chercher une victoire en accordant le moins de points possible pour espérer terminer au premier rang.

De leur côté, les Stingers de Concordia, les Redmen de McGill et le Vert & Or de Sherbrooke tentent de décrocher l'une des deux dernières places disponibles.

Plusieurs joueurs devront ainsi se distinguer s'ils espèrent voir leur saison se poursuivre pour au moins une semaine. Voici un top 10 des athlètes surveiller d'ici la fin de la saison et en éliminatoires, pour certains!

1- Hugo Richard: quart-arrière du Rouge et Or

À sa troisième saison au poste de quart-arrière pour le Rouge et Or, Hugo Richard voudra prouver qu'il est en mesure de poursuivre la tradition gagnante des siens.

Avant son arrivée à Québec, la troupe de Glen Constantin avait remporté 11 titres provinciaux consécutifs. Depuis que Richard est à la barre de l'offensive lavalloise, les Carabins ont remporté les deux dernières parties de la Coupe Dunsmore, en terrain ennemi.

La faute ne revient toutefois pas à Richard, qui continue de présenter des statistiques impressionnantes. Celui qui a joué son football collégial avec les Cheetahs de Vanier devrait atteindre le cap des 2000 verges lors du dernier match de la saison régulière. Ayant commis seulement cinq interceptions, Richard domine le circuit avec 12 passes de touché.

2- Samuel Caron: quart-arrière des Carabins

Samuel Caron a démontré qu'il avait clairement le talent pour jouer au niveau universitaire. Après un an d'absence, il a dû sauver l'offensive des champions en titre de la Coupe Dunsmore.

La fin de carrière de Gabriel Cousineau jumelée au départ inattendu d'Hugo Henderson a laissé la place à Caron, qui a relevé le défi jusqu'à maintenant.

Le produit du Cégep de Lévis-Lauzon aurait pu décider de suivre «la logique» et se joindre au Rouge et Or, mais c'est à Montréal qu'il a décidé de poursuivre sa carrière.

Caron a amorcé sa saison en obtenant le titre de joueur offensif de la semaine à deux reprises. Avec un match à faire au calendrier régulier, l'athlète de 23 ans a lancé neuf passes de touché et récolté 1653 verges par la voie des airs. Il n'est pas seulement bon avec son bras, ses 267 verges par la course démontrant qu'il peut également courir avec le ballon.

3- Sean Thomas-Erlington: porteur de ballon des Carabins

Admissible au prochain repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), le porteur de ballon d'expérience ne manquera pas de motivation.

Il désirera certainement ajouter une deuxième conquête de la Coupe Vanier à son actif et sur le plan personnel, Thomas-Erlington voudra impressionner les recruteurs professionnels.

Cette saison, l'ancien des Spartiates du Vieux-Montréal a dû rater quelques matchs en raison de blessures, mais ça ne l'a pas empêché d'être tout aussi dominant que par le passé.

En cinq rencontres, le colosse de 5 pi et 9 po et 214 lb a porté le ballon à 38 reprises pour des gains de 255 verges. Il est également parvenu à atteindre la zone payante trois fois.

Une chose est certaine, si les Carabins veulent répéter leurs exploits des deux dernières années, ils auront besoin d'un Sean Thomas-Erlington en grande forme.

4- Trenton Miller: quart-arrière des Stingers

Joueur par excellence du circuit universitaire québécois la saison dernière, le quart-arrière des Stingers de Concordia est une menace constante pour les défensives adverses.

Cette année, Miller trône au sommet pour le nombre de passes tentées et complétées, le total de verges amassées et les verges gagnées en moyenne par rencontre.

Il a rejoint neuf coéquipiers dans la zone des buts, en plus d'avoir lui-même inscrit des majeurs à trois occasions.

Seul aspect négatif : le joueur de quatrième année a vu 13 de ses passes atterrir dans les mains d'un joueur adverse, ce qui lui permet également de dominer cette catégorie. Parions qu'il se passerait de cette distinction.

5- Louis-Mathieu Normandin: receveur de passes des Carabins

Celui qui dispute seulement sa deuxième campagne avec les Carabins fait déjà partie des fondations de l'offensive montréalaise.

Anciennement avec les Spartiates, Normandin domine le circuit universitaire québécois avec une moyenne de 79 verges par match.

Excellent sur les longs jeux, il est un atout pour les Carabins qui peuvent compter sur lui lorsqu'ils ont besoin de points, comme le démontrent ses cinq réceptions bonnes pour six points.

6- Vincent Alessandrini: receveur de passes des Stingers

Avec un quart-arrière comme Trenton Miller, il n'est pas étonnant qu'Alessandrini soit le receveur avec le plus de passes captées au football universitaire québécois. Ses 49 réceptions pour 504 verges font de lui une menace constante.

Les Stingers peinent toutefois à inscrire des points au tableau. Depuis le début de la saison, Concordia a seulement marqué 143 points. Les Gaiters sont la seule équipe derrière eux avec 94 points.

Jusqu'à maintenant, les Stingers ont réussi à demeurer dans la course pour une place en éliminatoires, mais ils devront trouver un moyen de marquer plus de points s'ils désirent voir leur saison se poursuivre après le match de samedi.

7- Samuel Polan: demi défensif du Vert & Or

La saison du Vert & Or pourrait être à oublier si l'équipe ne parvient pas à se qualifier pour les éliminatoires.

La troupe de David Lessard affrontera le Rouge et Or à l'occasion de sa dernière rencontre de la campagne. Tous les joueurs devront offrir leur meilleure performance de la campagne, à commencer par Samuel Polan.

Il s'agit peut-être d'un cliché, mais au football, l'équipe qui réalise le plus de revirements parvient souvent à remporter le match.

Bonne nouvelle pour les Sherbrookois : le demi défensif de deuxième année excelle à ce chapitre. Polan a réalisé cinq interceptions, un sommet dans la ligue.

Le Montréalais d'origine représente également une menace sur les unités spéciales. Lors de la défaite des siens face aux Redmen en début de saison, il avait ramené un botté de dégagement sur 68 verges pour le touché. En 10 retours, il est parvenu à conserver une excellente moyenne de 22,8 verges.

8- Findlay Brown: botteur des Redmen

Tous les aspects du jeu des Redmen devront être à point dans leur dernier match face aux Carabins.

Dans des affrontements aussi importants, les unités spéciales ont souvent un rôle important et aucune équipe n'est à l'abri d'une défaite dramatique sur le dernier jeu de la partie.

Advenant une situation semblable, les Redmen seraient en confiance avec le botteur Findlay Brown. Un mot qualifie parfaitement la saison de la recrue: constance.

En 18 tentatives de placement cette saison, 16 ballons ont passé entre les deux poteaux, dont un sur une distance de 40 verges. Les deux seuls placements qu'il a ratés sont survenus dans le match du 14 octobre face aux Gaiters et un d'entre eux a été bloqué.

9- Félix Faubert-Lussier: receveur de passes du Rouge et Or

Comptant plusieurs athlètes dominants au poste de receveur de passes, le Rouge et Or a eu une belle surprise en début de campagne, lorsqu'il a appris que le vétéran Félix Faubert-Lussier allait revenir disputer une dernière saison à Québec.

L'imposant receveur de 6 pi et 215 lb a capté 27 passes pour 387 verges et deux touchés jusqu'à maintenant.

Celui qui appartient aux Tiger-Cats de Hamilton dans la LCF voudra mettre derrière lui les deux dernières défaites du Rouge et Or en finale de la Coupe Dunsmore et tenter de remporter une dernière Coupe Vanier.

10- Mathieu Betts: joueur de ligne défensive du Rouge et Or

Le joueur de ligne défensive du Rouge et Or est la définition même du pire cauchemar des quarts-arrière.

Imposant, rapide et intelligent, Betts domine une fois de plus la colonne des sacs du quart cette saison avec sept.

L'an passé, il avait terminé avec 12 sacs. Le record canadien est de 12,5 et est détenu par deux joueurs, dont l'ancien des Carabins Jean-Samuel Blanc.

En plein duel défensif à finir avec les Carabins, Betts pourrait être un acteur important dans la quête des siens.

