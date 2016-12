Les Carabins dominent le Vert et Or

Julie Roy 23-10-2016 | 15h30

MONTRÉAL - Une semaine après avoir subi leur première défaite de la saison, les Carabins de l'Université de Montréal ont renoué avec la victoire de façon éclatante, dimanche après-midi, au CEPSUM. La troupe de Danny Maciocia n'a fait qu'une bouchée de sa bête noire, le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, en lui infligeant un dur revers de 30-5.

Les forts vents qui balayaient le terrain sur le coup de midi ont contribué au début de match un peu brouillon des deux équipes. Ils ont surtout embêté les quarts-arrière Samuel Caron, des Carabins, et Jean-Christophe Bourque St-Hilaire, du Vert et Or, qui ont eu du mal à trouver leurs marques.

Rapidement, le jeu au sol s'est avéré la meilleure option pour les deux formations, qui n'ont pu réaliser de percées significatives en zone adverse au premier quart.

Les Carabins passent à l'attaque

C'est au milieu du deuxième engagement que le jeu aérien a débloqué pour les Carabins. Caron a alors complété trois passes consécutives, bon pour 40 verges et le premier touché du match.

Le receveur Régis Cibasu a d'abord porté le ballon jusqu'à la ligne de 11 du Vert et Or avant que son coéquipier Guillaume Paquet ne complète le travail pour donner aux siens une avance de six points.

Une mauvaise remise au botteur Félix Ménard-Brière l'a empêché de réaliser la conversion.

Quelques instants plus tard, les visiteurs ont causé un revirement lorsque Caron a échappé le ballon profondément dans son territoire.

Bourque St-Hilaire n'a toutefois pu compléter ses passes à Jean-Raphaël Moisan et à Oumar Toure, tous deux postés dans la zone des buts des Carabins. Mathieu Hébert a néanmoins réussi le placement pour rétrécir l'écart à 6-3.

Les Carabins ont frappé à nouveau dans les dernières secondes de la première demie. Les receveurs Samuel Nadeau-Piuze, Cibasu et Paquet ont tour à tour capté des passes de Samuel Caron, totalisant 36 verges de gain.

Louis-Mathieu Normandin a complété la poussée offensive de son équipe en attrapant la passe de Caron dans la zone des buts.

Après la conversion réussie de Ménard-Brière, les Carabins ont retraité au vestiaire pour la demie avec une avance de 13-3.

Tout bascule pour le Vert et Or

Dès la reprise, la troupe de David Lessard s'est montrée menaçante. Profondément enfoncés dans leur territoire, les Carabins ont concédé le touché de sûreté à leurs adversaires qui se sont alors rapprochés à 13-5.

Mais tout a basculé pour le Vert et Or en fin de troisième quart. Une interception du demi-défensif Samuel Drapeau, qui a ensuite porté le ballon sur 54 verges, a mené au troisième touché du match des Carabins. Gabriel Parent a marqué sur le jeu suivant en captant une passe de cinq verges de Caron.

À peine une minute plus tard, le demi défensif Allan Lambert a intercepté une autre passe de Bourque St-Hilaire. Sur la séquence suivante, le porteur de ballon Sean Thomas-Erlington a porté le coup fatal au Vert et Or, en inscrivant un autre majeur au terme d'une course de sept verges. Un touché de sûreté alloué en fin de rencontre par Sherbrooke a complété le pointage pour les Carabins.

Il s'agissait de la deuxième et dernière rencontre de la saison régulière entre les deux formations. La première a été remportée à l'arraché par les Carabins, au début octobre, à Sherbrooke. Les Bleus étaient alors revenus de l'arrière pour l'emporter 27-20.

Samedi prochain, les Carabins se déplaceront à McGill pour affronter les Redmen pour leur dernier match du calendrier régulier.

