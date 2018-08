Johnny Manziel se remet au travail

Agence QMI 27-08-2018 | 13h19

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Johnny Manziel participait lundi à un premier entraînement depuis qu'il a subi une commotion cérébrale contre le Rouge et Noir d'Ottawa, le 11 août.

Manziel s'entraînait au sein de l'équipe de substituts, tandis que le surprenant Antonio Pipkin obtenait les répétitions avec la première unité offensive.

Réembauché le 6 août après avoir été libéré le 19 juin, Pipkin vient de brouiller les cartes avec ses dernières performances. Il a mené les Moineaux à une première victoire à domicile en plus d'un an, vendredi face aux Argonauts de Toronto. Avec un triomphe de 25-22, la troupe de Mike Sherman a mis du même coup fin à une série de six défaites.

Lors d'une défaite de 24-17 aux mains du Rouge et Noir, Manziel a été sonné au moment où il courait vers la zone des buts, en quête de son premier touché dans Ligue canadienne de football (LCF).