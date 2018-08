Le nouveau quart arrière des Alouettes est varlopé 50 à 11 par les Tiger-Cats - Pas d'étincelle avec Manziel Une droite au menton

François-David Rouleau 03-08-2018 | 22h36

Avec ou sans Johnny Manziel, c'est du pareil au même chez les Alouettes. Les Tiger-Cats de Hamilton ont littéralement varlopé les « Oiseaux » avec une victoire sans équivoque de 50 à 11, vendredi soir, au stade Percival-Molson.

« Johnny Football » n'a pas fait opérer sa magie à son entrée en scène avec le club montréalais qui sombre au dernier rang du classement de la Ligue canadienne de football. La nouvelle « vedette » n'a lancé aucune passe de touché en plus de subir quatre interceptions.

À la suite de cette atroce performance, la troupe de Mike Sherman a subi un sixième revers à sa septième sortie. Chacune des unités a été malmenée sur le terrain. Les 18 576 spectateurs présents dans les gradins dégarnis du stade espéraient un revirement de situation avec l'arrivée de Manziel. Ils sont restés sur leur appétit puisque l'ancien des Browns de Cleveland n'a pas fait d'étincelles, loin de là.

Jeté dans la gueule du loup 10 jours après son arrivée à Montréal, il a multiplié les gaffes derrière une ligne poreuse qui ne l'a certainement pas aidé. Le quart arrière âgé de 25 ans a complété 11 des 20 passes qu'il a tentées pour compiler 104 verges de gains en trois quarts. Son entraîneur l'a retiré du match à la faveur de Vernon Adams.

Laborieux

Sa première passe dans l'uniforme des Moineaux aura terminé directement dans les mains de son ancien coéquipier chez les « TiCats » qui avaient déjà pris les devants à leur première possession de ballon.

« J'aurais préféré une meilleure sortie. C'était devenu si affreux si rapidement alors que je n'étais même pas encore sur le terrain », a résumé Manziel.

Manziel a commis une autre bévue lors de sa troisième sortie sur le terrain. Le receveur Tyrell Sutton n'a pas été en mesure de capter sa passe, ce qui a mené à un revirement.

« Je n'ai pas exécuté les jeux qui me caractérisent. je prends la responsabilité de cette défaite » -Johnny Manziel

Il a enfin complété sa première passe à la fin du premier quart en trouvant Ernest Jackson à trois verges. Le tableau indicateur affichait déjà un score de 28 à 0 en faveur des visiteurs. Il s'agissait de sa première passe complétée depuis le 27 décembre 2015 dans un duel face aux Chiefs de Kansas City.

Les Alouettes ont pu réussir un premier jeu grâce à une passe de 12 verges. Mais c'était trop tard pour éviter d'être blanchis au premier quart. Montréal n'a ainsi pas pu s'inscrire au tableau au premier quart pour la deuxième fois de la saison. En plus de donner du temps dur à la ligne offensive en la traversant de toutes parts, le travail de l'escouade défensive des Tiger-Cats a mené à une pléiade de revirements produisant des points. Le demi défensif Jumal Rolle a intercepté deux ballons en embêtant constamment le numéro 2 des Alouettes.

Sur sa deuxième interception, ses coéquipiers à l'attaque en ont profité pour découper en petits morceaux la ligne défensive des locaux.

« On ne sait pas comment expliquer ça. On n'avait pas de jus, on n'était pas présent, a analysé Patrick Lavoie. On ne peut pas offrir ça aux fans. Une défaite de 50 à 11, c'est affreux. Johnny n'a rien à se reprocher. Il a été bousculé toute la soirée et nous avons échappé les ballons. On ne l'a pas aidé et on doit montrer plus de fierté. »

Première poussée

La première réelle poussée de Manziel est survenue au milieu du second quart quand il a repéré Eugene Lewis, sa cible de prédilection de la soirée, avec deux passes de 21 verges. Mais encore là, il a bousillé son travail en lançant une quatrième interception lors d'un troisième jeu avec deux verges à franchir.

Cette autre bévue a amené les Ti-Cats à un placement de 42 verges avant de rentrer au vestiaire avec une confortable avance de 38 à 3. Rien à faire en deuxième demie.

En fin de match, Vernon Adams a évité l'insulte en inscrivant un majeur. Le quart des Tiger-Cats, Jeremiah Masoli conserve donc sa fiche immaculée face aux Moineaux en signant sa quatrième victoire en carrière.