Au tour de Johnny Manziel

Philippe Asselin 02-08-2018 | 15h33

Johnny Manziel entamera un premier match dans la Ligue canadienne de football (LCF), vendredi soir, au stade Percival-Molson, et il pourrait ranimer l'espoir des partisans des Alouettes de Montréal.

Celui qui sera le 14e pivot à amorcer un match pour les Moineaux depuis Anthony Calvillo ne se voit cependant pas comme un sauveur.

«Je veux offrir une stabilité, fournir du jeu soutenu semaine après semaine. C'est vraiment ce que je veux faire. Je ne crois pas que j'ai à mettre le stade en feu, lancer pour 500 verges par match et faire ceci ou cela. Je veux seulement être un bon partant, éliminer les revirements et faire les jeux quand nous en avons besoin», a commenté l'athlète de 25 ans, jeudi.

Manziel aura la chance de prouver aux fidèles des Alouettes qu'il peut faire ce qu'il avance contre son ancienne formation dans la LCF, les Tiger-Cats de Hamilton, qui l'ont échangé à l'équipe montréalaise le 22 juillet.

Un leader

Interrogé à de nombreuses reprises sur l'arrivée dans la mêlée de «Johnny Football», ses coéquipiers ont évidemment vanté son talent et sa polyvalence, mais également le leadership amené par l'ancien de la NFL.

«Johnny a de l'expérience comme professionnel. Il nous donne quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu dans le passé. Il est très confiant. C'est un gars qui mène dans le caucus», a expliqué le centre Kristian Matte.

La relation entre un quart-arrière et ses joueurs de ligne est primordiale dans l'univers du football. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir un pivot gâter ses protecteurs.

Même si Manziel et les gros bonhommes des «Oiseaux» n'ont pas encore eu la chance de devenir des meilleurs amis, Matte pense que la relation sera au beau fixe si tout le monde fait son travail.

«Si on est capable de le protéger et de lui donner du temps, il va être heureux avec nous. Si on prend soin de lui, il prendra soin de nous, j'en suis sûr», a-t-il dit en riant.

Un départ trop hâtif selon son agent

Par contre, l'agent de Manziel, Erik Burkhardt, a émis des réserves sur l'utilisation de son client par les Alouettes. Il aurait aimé que l'ancien des Aggies du Texas dans la NCAA ait davantage de temps pour se familiariser avec son nouvel environnement.

«Vous venez de rencontrer votre nouveau bureau de direction et ensuite, vous apprenez l'équivalent de neuf jeux en trois entraînements avant qu'on décide de vous lancer dans la gueule du loup. Je pense que c'est prématuré, a commenté Burkhardt dans un podcast de Comeback SZN. C'est irréaliste.»

L'entraîneur-chef de la formation montréalaise, Mike Sherman, a répondu que ce qu'il avait vu pendant les entraînements lui démontrait qu'il était prêt.

«Johnny est un jeune homme très intelligent. Il assimile l'information très rapidement. Il articule sa pensée comme rarement j'ai vu un jeune homme de 25-26 ans le faire, a affirmé Sherman. En tout respect pour son agent, personne ne connaît mieux que John la défense que nous allons affronter.»