Alouettes de Montréal: Johnny Manziel ne s'en fait pas trop

Agence QMI 01-08-2018 | 17h03

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Johnny Manziel semblait serein et pas nerveux à l'idée de disputer son premier match du calendrier régulier en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF).

La célèbre acquisition des Moineaux, qui est débarquée dans le nid montréalais le 22 juillet, aura la chance de faire payer les Tiger-Cats de Hamilton, vendredi, au stade Percival-Molson. L'ancien choix de premier tour de la NFL a été échangé aux Alouettes par la formation ontarienne, et ce, même s'il n'a pas eu la chance de montrer son savoir-faire en saison.

Néanmoins, Manziel préfère regarder en avant et aborder sa prochaine rencontre avec calme. Incidemment, sa dernière présence dans une joute de la LCF a eu lieu dans la métropole québécoise, lors d'un duel hors-concours ayant eu lieu le 9 juin.

«Je vois cela comme une belle occasion d'agir à nouveau comme quart partant, c'est ce que je voulais obtenir. Je me suis présenté dans la ligue pour avoir l'opportunité de jouer, ce qui me manquait beaucoup auparavant, a-t-il déclaré durant un point de presse tenu mercredi en marge de l'entraînement des siens. Ça fait longtemps que je n'ai pas entamé un match et je suis heureux de me retrouver à un endroit où je peux le faire.»

«Non, je ne suis pas nerveux, parce que j'ai de l'expérience, a-t-il enchaîné. Je n'ai jamais oublié la dégelée de 30-0 [contre les Bengals de Cincinnati le 14 décembre 2014] subie à mon premier départ dans la NFL. Je n'ai pas non plus oublié le premier jeu d'une rencontre à Pittsburgh où le ballon m'a glissé des mains pour être repris par l'adversaire.»

Bien exécuter le plan

Aux yeux de l'athlète de 25 ans, l'objectif reste de bien accomplir les aspects ayant été travaillés pendant les dernières séances d'entraînement.

«J'ai vécu de nombreuses situations et j'ai pu chasser la nervosité. Ce sera un match où il faudra exécuter notre plan et les jeux qu'on a peaufinés contre les gars de notre défense, a mentionné Manziel. C'est le début de mon séjour dans le circuit et on verra ce que l'avenir me réserve ici.»

«Il y a des gens qui souhaitent le voir réussir et d'autres espèrent qu'il se plante. [...] Mais malgré les dénigreurs, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse les choses différemment. [...] Il a été un joueur universitaire exceptionnel et il amène la confiance qui lui a permis de gagner le trophée Heisman. Maintenant, il doit prouver sa valeur à ce niveau», a ajouté l'entraîneur-chef Mike Sherman.

Respect

La tâche qui attend Manziel ne sera pas de tout repos, puisque les Alouettes n'ont remporté qu'une partie en six sorties cette saison. L'équipe n'a pas savouré la victoire à domicile depuis pratiquement un an.

«J'ai encore à apprendre ici et là, mais je me sens extrêmement bien préparé. J'ai vu cette défense quelques fois et je connais ses joueurs, a-t-il affirmé à propos de ses prochains rivaux. Cependant, je suis devant un nouveau livre de jeux avec de nouveaux coéquipiers et ça constitue un bon défi. J'ai beaucoup de respect pour cette défensive et cette formation.»