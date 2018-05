L'équipe montréalaise opte pour le garde des Huskies de Connecticut en 1re ronde - Les Alouettes misent sur Trey Rutherford

Richard Boutin 03-05-2018 | 20h39

Avec la deuxième sélection du repêchage, les Alouettes de Montréal ont misé sur le garde Trey Rutherford, des Huskies de l'Université Connecticut, hier, lors du repêchage de la LCF.

« Depuis les débuts du processus, Trey a toujours été premier ou deuxième sur notre tableau, a affirmé le directeur gérant Kavis Reed. Nous sommes persuadés qu'il possède les habiletés pour contribuer dès sa première saison. Il aura deux bons mentors (Philip Blake et Kristian Matte) pour l'aider. Il fera ses débuts dans un bon environnement pour apprendre. Nous sommes convaincus que son meilleur football est devant lui. »

Trois offres

Rutherford était le seul parmi les plus beaux espoirs qui n'avait aucun lien avec une équipe de la NFL. « Trey avait trois offres sur la table, a mentionné le DG des Oiseaux. Il savait ce qu'il voulait et il voulait jouer à Montréal. Pour un jeune homme, ça en dit beaucoup sur son caractère de décliner des offres de la NFL. Un gars comme ça, je le veux dans mon équipe. »

Joint sur le campus de UConn où il suivait le repêchage en compagnie des membres de sa famille, Rutherford était très heureux de la tournure des événements. « J'avais bon espoir de sortir parmi les premiers, mais on ne sait jamais vraiment où l'on va aboutir. Je connaissais l'intérêt des Alouettes et c'était pas mal fou quand c'est devenu officiel. Je suis honoré de me retrouver à Montréal. »

« Je ne me présenterai pas au camp dans l'optique de vivre une saison d'apprentissage, poursuit Rutherford. Je vise un poste de partant dès ma première année et je veux avoir un impact. »

Premier choix

Après avoir négocié avec les Alouettes, mercredi, pour la première sélection, les Tiger-Cats de Hamilton ont opté pour Mark Chapman. Invité au mini-camp des recrues des Giants de New York, le receveur de Central Michigan avait très bien paru au camp d'évaluation national à Winnipeg. Les Alouettes auraient-ils pu conserver leur premier choix et miser sur Chapman ?

« L'an dernier, nous avons regarni la position de receveurs, a expliqué Reed, et nous avons d'autres receveurs qui vont se joindre à nous au camp. La priorité cette année était d'augmenter la profondeur sur la ligne offensive. Avec l'acquisition de Ryan Bomben, mercredi, et le choix de Trey, nous avons une meilleure équipe qu'au début de la semaine. »

Chapman est le premier receveur sélectionné au tout premier rang depuis Chris Bauman en 2007 par les Tiger-Cats et seulement le sixième de l'histoire. Le premier choix des Tiger-Cats porte le même nom que le tueur de John Lennon.

Pour la première fois depuis 2013, le RSEQ a été blanchi en première ronde où sept joueurs de ligne offensive sur neuf ont été sélectionnés, dont Ryan Hunter. La mère du produit des Falcons de Bowling Green est native du Témiscamingue.