Hénoc Muamba de retour avec les Alouettes

Agence QMI 12-04-2018 | 09h22

Les Alouettes de Montréal ont solidifié leur unité défensive, annonçant jeudi l'embauche du secondeur Hénoc Muamba. Il s'agit d'un retour à Montréal pour l'athlète francophone qui avait porté les couleurs des Alouettes en 2015.

Originaire de Kinshasa, en République Démocratique du Congo, Muamba a grandi à Montréal avant que sa famille ne déménage en Ontario. L'athlète de 29 ans a disputé son football universitaire avec les X-Men de l'Université St-Francis Xavier. Il avait été le tout premier choix des Blue Bombers de Winnipeg lors du repêchage de la Ligue canadienne de football en 2011.

«Hénoc est un joueur très talentueux et polyvalent qui vient solidifier notre unité défensive, a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, par voie de communiqué. Il nous apporte beaucoup de leadership et son acquisition nous permet d'augmenter notre profondeur au niveau de nos joueurs nationaux.»

L'entente entre Muamba et les Alouettes est valide pour trois saisons.

En 73 parties au total dans la LCF, Muamba a cumulé 267 plaqués défensifs et 74 sur les unités spéciales.

Muamba a débuté sa carrière dans la Ligue canadienne en 2011 avec les Blue Bombers, avec lesquels il a disputé trois saisons avant de se joindre aux Colts d'Indianapolis, dans la NFL. Il a réussi six plaqués en 13 rencontres avec les Colts avant de se joindre aux Alouettes en septembre 2015. Après un passage chez les Cowboys de Dallas en 2016, Muamba s'est joint aux Roughriders de la Saskatchewan. En 17 matchs la saison dernière en Saskatchewan, il a récolté 82 plaqués défensifs et 11 plaqués sur les unités spéciales, en plus de réaliser deux interceptions et de forcer trois échappés.