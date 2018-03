La voix des Alouettes tire sa révérence

Agence QMI 16-03-2018 | 12h19

Les Alouettes de Montréal ont annoncé vendredi que l'annonceur-maison Jacques Moreau tirait sa révérence à titre de voix officielle de l'équipe. Il était à l'emploi de l'équipe depuis 1972 et aura travaillé pour l'organisation durant 34 saisons.

«Les Alouettes seront toujours mon équipe et je continuerai de suivre leurs activités, a lancé Moreau, par voie de communiqué. C'est une belle page de ma carrière qui se tourne, j'ai eu beaucoup de fierté à être lié aux Alouettes pendant tant d'années.»

Au cours de sa carrière, Moreau a aussi travaillé à la description des matchs des Alouettes aux antennes de CJMS, CKVL, CKLM et CKAC. En 38 ans de carrière, dont 34 comme annonceur-maison, il a vu près de 700 matchs et a été témoin de la conquête de cinq coupes Grey par les Alouettes.

«Jacques a oeuvré avec nous pendant plus de 30 ans, a toujours eu une passion contagieuse pour le football et considérait les Alouettes comme sa deuxième famille, a pour sa part commenté le président et chef de la direction des Alouettes Patrick Boivin. Au nom de l'organisation, je le remercie pour son dévouement envers notre équipe et nos partisans pendant toutes ces saisons. Il nous a tous fait vivre à sa façon plusieurs moments historiques des Alouettes et nul doute que sa voix demeura dans le coeur de nos partisans.»

Les Alouettes rendront hommage à Moreau au stade Mémorial Percival-Molson lors du match d'ouverture de la saison 2018, le 22 juin prochain.