Le camp des Alouettes aura lieu au Stade olympique

Agence QMI 09-03-2018 | 11h22

Les Alouettes de Montréal ont annoncé vendredi qu'ils tiendront leur camp d'entraînement du 20 mai au 9 juin, au Stade olympique.

Il s'agira de la première présentation du camp de la formation montréalaise à cet endroit. Le directeur général, Kavis Reed, le nouvel entraîneur-chef, Mike Sherman, ainsi que le groupe d'adjoints évalueront les performances de près de 90 joueurs sur les terrains extérieur et intérieur.

«Nous sommes heureux de tenir ce camp dans la métropole québécoise. Cela nous permettra de nous rapprocher de nos partisans en leur donnant la chance de venir assister aux pratiques, a déclaré Reed dans un communiqué. Nos joueurs s'entraînent depuis des mois pour bien paraître sur le terrain, alors la compétition sera certainement acharnée tout au long du camp. Nous avons hâte que ça commence.»

Par ailleurs, le public pourra assister gratuitement à toutes les séances du camp dont l'horaire complet sera dévoilé ultérieurement.

La troupe de Sherman visitera le Rouge et Noir d'Ottawa dans le cadre d'un affrontement préparatoire le 31 mai, avant d'accueillir les Tiger-Cats de Hamilton le 9 juin. Le premier match de la saison régulière des Moineaux est prévu le 16 juin contre les Lions de la Colombie-Britannique au BC Place de Vancouver. La partie locale inaugurale aura lieu six jours plus tard à l'occasion du passage des Blue Bombers de Winnipeg au stade Percival-Molson.